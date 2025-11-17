喊發300份雞排放鴿子！「假大氣系」道歉 地理系、電機系霸氣出手送
鳳凰颱風會不會放颱風假，之前引起一波討論，一名自稱是台大大氣系的網友就發祭品文，大膽預測台北至少會放2天颱風假，如果少1天就請百份雞排＋奶茶，結果台北沒放假，但他說好的雞排＋珍奶又放鴿子，讓上百人昨天（11月16日）苦等。結果這名網友終於匿名道歉，坦承自己不是台大大氣系的學生，要向台大大氣系道歉。不過台大地理系出手了，他們向飲料訂了350杯飲料，要在今天（11月17日）中午發放，「大氣系祭品文，地理系霸氣出！」還有台大電機系的學生說「必須捍衛我們母校的尊嚴」，要補發400份雞排。
原PO在臉書粉絲頁「黑特帝大」匿名投稿表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」大膽預測11月12日至14日之間，台北至少放2天颱風假，「少一天我請100份雞排＋波霸奶茶！都沒放我請各300份！」更直接公布發放時間、地點，若自己預測失準的話，11月16日12點「在傅鐘底下領取」。
結果台北沒放颱風假，許多網友昨天興致勃勃的到原PO指定的地點，早早就開始排隊等著要領雞排和珍奶，但原PO卻沒出現，讓排隊的民眾白等一場。
昨天「黑特帝大」又出現一則匿名投稿，疑似是原PO發文，說自己不是台大大氣系，也不是台大學生，「當初在匿名版自稱大氣系，發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來」。
原PO說，要對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及那位被自己情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊、被耍到的人說對不起，「匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。希望這件事情到這裡可以畫下句點」。
不過，台大地理系這時候卻挺身而出，強調「台大大氣系祭品文，地理系霸氣出！」決定今天中午11點30分開始發號碼牌，12點開始發放手搖飲，一共會發放350杯。而負責製作飲料的店家丘森茶室北車店也在臉書粉絲頁證明這次是真的，還說名是學號B922080xx同學出了300杯的錢，B972080xx 學姊再加碼50杯。
還有一名台大電機系的校友在Threads上曬出自己的學生證，說明天（11/18）下午3點在台大傅鐘發放400份雞排，「看不下去了，身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴。學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排！」
另外，網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲品牌「拾汣茶屋」也跟上這波祭品文，說今天下午3點要在西湖店發放100杯金蜜珍珠厚奶茶。
許多網友看了原PO道歉文後紛紛留言表示「甚至可能這篇文也不是當初的原PO發的」、「我強烈覺得這不是原PO」、「道歉還用匿名，自己說出的賭注又做不到，要怎麼承擔後果也要講啊！你幾歲啊？怎麼已經剩下一張嘴了」、「他是在親手點燃大氣系名譽的毀滅」、「用自己個人名譽那是個人的事，而，用他人或具一定信譽基礎的機構去亂弄而傷害其名譽，就是實實在在的妨礙名譽中的防礙信用。這是告訴乃論，但系所只要肯告，或任何一位台大該系所在學或畢業生肯告，成案後告訴勝訴機率很高」、「亂騙人以後畢業找不到工作」、「台大應該可以提告」。
更多鏡報報導
冬衣拿出來！氣溫漸降轉濕冷 「這天」低溫下探12度
知名訂房平台無預警倒閉！旅客「半夜被趕出房」內幕曝光…Airbnb勁敵隕落了
「砰」一聲！53歲男在家中遭霰彈槍射中背部 竟是愛犬痛下毒手
其他人也在看
沒放鳥！台大電機學長掏3.5萬發雞排挽校譽 1原因遭校警驅趕
一名自稱是台大大氣系學生的網友因預測颱風假翻車，說好16日時要發放雞排和珍奶，但最後卻是放了大家鴿子，讓現場民眾頗為不滿，甚至還有網友開始攻擊台大與大氣系學生。對此台大就有學長自掏腰包準備飲料，今（1台視新聞網 ・ 6 小時前
台大學長挺身發雞排！學生冒雨排隊搶光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系的學生預測鳳凰颱風來襲台北市將停班課兩天，更承諾翻車就送300份雞排，原訂16日中午發放卻食言，當事人也沒有出面，爽約數百人。有台大機械系的學長看不下去了，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
改明天發雞排？台大大氣系放鴿子 一堆人苦等落空：好失望
一名自稱台大大氣系學生的網友日前在臉書社團發文豪言，預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，今（16）日中午12時，原PO承諾的雞排與飲料卻未出現。網路上有網友指出，該活動疑似改至11月17日才發放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雞排之亂延燒！台大學長「亮學生證」接力發四百份雞排
生活中心／綜合報導台大上週上演一場離奇又荒謬的「雞排之亂」。一名自稱台大大氣系學生的網友預測颱風假失準，聲稱要在傅鐘前發 300 份雞排、珍奶賠罪，16 日吸引數百名民眾冒雨排隊，卻遭原 PO 放鳥，引爆各界怒火。就在外界譏嘲台大大氣系之際，昨晚 Threads 上突然跳出一名台大電機系學長自掏腰包宣布「明天學長來發四百份雞排」，強調不能讓母校被匿名鬧場者抹黑，讓整起事件急速反轉，再度成為網路焦點。民視 ・ 11 小時前
捍衛校譽！「呼叫大氣系」台大電機系學長曬學生證 霸發400份雞排：錢我出
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱是台大大氣系學生的網友，在匿名粉專「黑特帝大」發文預測台北市至少會放2天颱風假，還稱預測失準將準備雞排300份、珍奶100杯當作祭品，不料昨日（11/16）卻放鳥大批排隊等待的民眾。事後陸續有台大生跳出來「捍衛台大名聲」，先是台大地理環境資源學系學生表示要發放手搖飲，昨日晚間又有台大電機系學長曬出學生證，宣布今日（11/17）下午3點要發放400份雞排。太報 ・ 11 小時前
郭正亮勸「台灣別介入中日鬥爭」 下場很慘！學者轟爆：從藍轉紅還嚇人
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」論調，引發中日關係「大炸鍋」，雙方目前都肯退讓，而中國官方更喊「別去日本」。對此，前立委郭正亮開酸「日本這個國家，是不禁打啦，高市早苗會撐不住」，還警告台灣別介入中日爭議。不過筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮今（17）日在臉書開砲郭正亮，認為他的警告和保證「其實就是在恫嚇台灣人」！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
霸氣稱「台大尊嚴不只400份」 電機系校友：發雞排沒在匿名
一名自稱台大大氣系學生的網友因預測台北颱風假翻車後，未兌現發送雞排和珍奶的承諾，放鳥四百人引發熱議。為捍衛台大校譽，一位電機系校友隨後宣布贈送四百份雞排，雖因未申請許可被校警驅離，但改至校門口發放，吸引上百人冒雨領取。同日，台大地理系學長和學姐也共同贈送350杯手搖飲，另有手搖飲業者加碼贈送100杯珍奶，掀起一波波「維護校譽」的熱潮。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
「台大尊嚴遠不只這400份雞排」颱風假賭輸落跑 電機學長霸氣補位！雨中挺身：沒在跟你匿名
台灣大學近日掀起一場「雞排風波」。一名自稱台大大氣系的網友先前放話，若台北市未宣布颱風假，就要在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶。然而約定時間已到卻未見人影，引發校內外熱議。就在眾人失望之際，昨（16日）深夜一名同校電機系校友在Threads上挺身發文，宣誓「捍衛母校尊嚴」，並於今（17日）下午親自發放400份雞排。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
「大氣系」雞排來了！台大電機學長幫擦屁股 400份雞排雨中送光
鳳凰颱風登陸台灣20分鐘，但一定沒想到竟掀起一場雞排之亂。一名自稱「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友，預測鳳凰颱風假失準，本來16日稱要在台大校園內傅鐘發放，但上百人撲空。之後，有台大電機系校友看不下去，發文稱今天（11／17）下午要在傅鐘發放400份雞排，今天這名台大校友依約現身發雞排，400人在雨中拿到雞排開心狂嗑。太報 ・ 3 小時前
雲林風箏衝浪公開賽 創紀錄
雲林縣政府主辦之「二零二五雲林縣第五屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」於日昨圓滿落幕。活動於三條崙海水浴場歷時兩日，吸引超過兩百人次國內外選手參賽，刷新歷年參賽紀錄，活動兩日現場湧入超過千名觀賽與體驗民眾，加上賽事期間風況穩定，選手乘風破浪、競技角逐，展現極致速度與力量，現場觀眾熱情加油，充分展現雲林親海運動的蓬勃能量與全民參與的熱度。謝淑亞副縣長於閉幕典禮致詞時表示，雲林三條崙海水浴場擁有穩定風勢、平坦沙灘及完善設施，是全台最適合推動風箏衝浪運動的海域。此次賽事邀集來自俄羅斯、法國、瑞士、日本、香港及越南等國際選手共襄盛舉，透過繞標競速及花式跳高等項目，展現世界級運動水準，並推動海洋休閒運動國際化，為雲林海洋觀光注入新動能。副縣長並特別感謝海洋委員會連續四年支持與近兩年補助雲 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
新北環保局馳援宜蘭風災 25輛機具清運1238公噸廢棄物
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 鳳凰颱風日前來襲，宜蘭縣蘇澳、南方澳等地出現嚴重淹水災情，新北市政府環保局展現跨縣市互助精神，第一時間啟動支援機制。環保局自11月13日起連續4日動員大量人力與機具前往宜蘭，協助受災地區的環境復原工作。 新北市環保局長程大維表示，颱風過後的清理工作分秒必爭，各縣市必須同心協力才能快速恢復市容。他指出，新北與宜蘭長期在...匯流新聞網 ・ 10 小時前
不忍看酸民嗆台大！電機學長「掏3.5萬發雞排」：沒在匿名的
生活中心／周希雯報導1名自稱「台大大氣系學生」的匿名網友，日前預測「台北至少會放兩天颱風假」大翻車，昨（16日）說好要發雞排、珍奶卻放鳥，讓現場約400人白等一場。為了洗刷學校招牌，不少台大學長姐都陸續跳出來補償，今（17日）除了有地理系發350杯手搖飲，1名電機系學長更是砸了3.5萬、帶著400份雞排到校門口發放，令現場全嗨翻。民視 ・ 3 小時前
直擊／台大大氣系再放鳥！傅鐘「發雞排」無人現身 學長下午3點發400份
自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶，沒想到卻臨時放鳥。臉書社團「黑特帝大」流出一則以「台大大氣系」名義發文者表示，活動將改至今（17）日分批發放。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台大匿名雞排文「騙到400人排隊」 PTT創世神：台灣還有什麼騙不到
上週鳳凰颱風來襲，臉書粉專「黑特帝大」有人匿名發文自稱台大大氣系，要賭台北市是否停班停課，結果預測大翻車後又出現一則匿名貼文，聲稱要「兌現承諾」發雞排。豈料到了指定時間，眾人排隊等候才發現被放了鴿子。此事掀起網路輿論熱議，台大校友「PTT創世神」杜奕瑾也有感：「台灣還有什麼騙不到？」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
台水提醒提早儲水！3縣市明停水23小時
為辦理貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換工程，台灣自來水公司公告，新北市、基隆市及宜蘭縣部分區域將在明（18）日上午9時起停水23小時，提醒民眾及早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，以防火警或供水管網吸入污水。中時新聞網 ・ 3 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 13 小時前
快儲水！8縣市明天將停水 最長10小時沒水用
自來水公司官網顯示，明（17）日共有8縣市有停水公告，不少地區停水時間長達8小時以上，提醒民眾及早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，以防火警或供水管網吸入污水。中時新聞網 ・ 1 天前
不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判
（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）泰國商務部長蘇帕吉證實，泰美領導人最近談話後，泰國政府已準備按原定時程與美國進行貿易談判。此前，泰國本週暫停執行停火協議，並要求柬埔寨道歉，隨後美方通知泰國，若不遵守泰柬和平協議，將暫停關稅談判。中央社 ・ 1 天前
一變再變？他曝改「11/31」台大發千份雞排 網怒：又再騙
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，現場湧入400人排隊領雞排卻被放鳥。後有學生發文強調「大氣系祭品文，地理系出」之外，今日有網友又在黑特帝大發文說：「由於昨日雞排店的老闆娘突然要生，因此改期，將會等老闆娘生完孩子後的11/31號發放千份雞排」，又於11月只有30日，讓網友受不了在下方留言：「那又在騙，自以為有趣」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前