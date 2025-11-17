喊發300份雞排放鴿子！「假大氣系」道歉 地理系、電機系霸氣出手送

喊發300份雞排結果放鴿子，但台大地理系霸氣喊要發放350杯飲料。示意圖／攝影梁孝傑

鳳凰颱風會不會放颱風假，之前引起一波討論，一名自稱是台大大氣系的網友就發祭品文，大膽預測台北至少會放2天颱風假，如果少1天就請百份雞排＋奶茶，結果台北沒放假，但他說好的雞排＋珍奶又放鴿子，讓上百人昨天（11月16日）苦等。結果這名網友終於匿名道歉，坦承自己不是台大大氣系的學生，要向台大大氣系道歉。不過台大地理系出手了，他們向飲料訂了350杯飲料，要在今天（11月17日）中午發放，「大氣系祭品文，地理系霸氣出！」還有台大電機系的學生說「必須捍衛我們母校的尊嚴」，要補發400份雞排。

原PO在臉書粉絲頁「黑特帝大」匿名投稿表示，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」大膽預測11月12日至14日之間，台北至少放2天颱風假，「少一天我請100份雞排＋波霸奶茶！都沒放我請各300份！」更直接公布發放時間、地點，若自己預測失準的話，11月16日12點「在傅鐘底下領取」。

一名自稱是台大大氣系的學生發出祭品文，預測鳳凰颱風來襲台北至少放2天颱風假。圖／翻攝自黑特帝大FB

結果台北沒放颱風假，許多網友昨天興致勃勃的到原PO指定的地點，早早就開始排隊等著要領雞排和珍奶，但原PO卻沒出現，讓排隊的民眾白等一場。

昨天「黑特帝大」又出現一則匿名投稿，疑似是原PO發文，說自己不是台大大氣系，也不是台大學生，「當初在匿名版自稱大氣系，發颱風假＋雞排文，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來」。

原PO說，要對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及那位被自己情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊、被耍到的人說對不起，「匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。希望這件事情到這裡可以畫下句點」。

疑似原PO道歉文。圖／翻攝黑特帝大FB

不過，台大地理系這時候卻挺身而出，強調「台大大氣系祭品文，地理系霸氣出！」決定今天中午11點30分開始發號碼牌，12點開始發放手搖飲，一共會發放350杯。而負責製作飲料的店家丘森茶室北車店也在臉書粉絲頁證明這次是真的，還說名是學號B922080xx同學出了300杯的錢，B972080xx 學姊再加碼50杯。

飲料店發文公布台大地理系霸氣發放350杯飲料。圖／丘森茶室FB

還有一名台大電機系的校友在Threads上曬出自己的學生證，說明天（11/18）下午3點在台大傅鐘發放400份雞排，「看不下去了，身為台大校友必須捍衛我們母校的尊嚴。學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排！」

另外，網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲品牌「拾汣茶屋」也跟上這波祭品文，說今天下午3點要在西湖店發放100杯金蜜珍珠厚奶茶。

許多網友看了原PO道歉文後紛紛留言表示「甚至可能這篇文也不是當初的原PO發的」、「我強烈覺得這不是原PO」、「道歉還用匿名，自己說出的賭注又做不到，要怎麼承擔後果也要講啊！你幾歲啊？怎麼已經剩下一張嘴了」、「他是在親手點燃大氣系名譽的毀滅」、「用自己個人名譽那是個人的事，而，用他人或具一定信譽基礎的機構去亂弄而傷害其名譽，就是實實在在的妨礙名譽中的防礙信用。這是告訴乃論，但系所只要肯告，或任何一位台大該系所在學或畢業生肯告，成案後告訴勝訴機率很高」、「亂騙人以後畢業找不到工作」、「台大應該可以提告」。



