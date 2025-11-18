喊祖國是靠山！藍中常委何鷹鷺嗆「台灣屁股大的地方」：馬英九最沒用

記者陳思妤／台北報導

國民黨主席鄭麗文「我們都是中國人」等親中言論引起爭議。沒想到，國民黨中常委、中配何鷹鷺（國民黨網站為：何鷹鹭）又在抖音上將毛澤東穿在身上，還大談統一。引起討論後，何鷹鹭17日又在抖音狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」她也在另一支影片中大嗆，前總統馬英九「最沒用」。驚人言論，讓媒體人黃暐瀚今（18）日直呼，嚇一跳，以為開玩笑。

何鷹鷺被發現在抖音上穿著印有毛澤東的上衣高喊，「這是毛主席教導我們要為人民服務」，所以她把為人民服務這個宗旨帶回台灣，經常要把它穿上為台灣人民服務，「也多宣導我們祖國的誠意、善意」。她說，「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，這就是她的宗旨、她的責任，「所以我們要義不容辭地扛下這一份責任」。

影片曝光後引起討論，何鷹鷺17日再度更新抖音，說自己很生氣，「有人舉報我是共諜」。她稱，台灣還需要間諜嗎，一個中國，兄弟之間還需要間諜嗎，「放他X的屁，把我氣到都火了！」

何鷹鷺又扯，這些人就是台獨，就是不想大家團結，台灣自己都亂得這個樣子了，「蔡英文執政八年把國民黨黨產查封，賴清德上台執政第一事是把中國國民黨黨產沒收」。「他X的！」何鷹鷺狂嗆，全都是豺狼虎豹的混合體，她有什麼好怕的，「我有靠山、我有後盾！我的祖國！我怕你什麼？有什麼好怕的？」

何鷹鷺又在抖音高喊靠山是祖國（圖／翻攝自抖音）

何鷹鷺嗆，這些人真的太自不量力了，小小幾隻蟲到處亂咬，就是阻止兩岸和平的蛀蟲，在台灣這種人很多，也不是少數，不希望統一，這些膽小鬼只敢到後面講，有本事來到大街上到中國去抗議，「只敢到這個小小的台灣，屁股大的一個地方唱瞎叫囂」，這些人遲早要受到法律的制裁，台灣沒有政治意識、法律意識，「一群王X蛋把我氣惱火啦！但我還是很高興，證明我還是有實力的，他們還是怕我」。

此外，何鷹鷺也被發現，在另一支影片中稱，國民黨敗在三個湖南人手裡，「第一個我們偉大的領袖毛澤東，把國民黨趕到台灣了啦」，接著就是一連串的哈哈哈哈狂笑。她還大酸，「馬英九是最沒用的一個人！什麼我不需要威脅，不需要恐嚇，誰威脅台灣啦？台灣早點回歸，也是想讓他們過上平平安安的好日子」。她堅稱，自己肩上扛著責任，頭頂上頂著榮耀，「我是中華人民共和國的女兒！」

對於何鷹鷺的驚人言論，黃暐瀚也忍不住在社群平台直呼，「聽了嚇一跳，以為開玩笑？以前跑國民黨新聞的時候，可沒看過有這種論述的中常委」。

