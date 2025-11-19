喊統一被停職…何鷹鷺嘆「國民黨把我賣了」 蕭旭岑證實：她已提申訴

記者陳思妤／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺穿著印有毛澤東的衣服在抖音上大談統一，遭國民黨開鍘，對她停職處分。何鷹鷺今（19）日進不去國民黨中常會開會，直呼被國民黨出賣，心涼了。國民黨副主席蕭旭岑則證實，何鷹鷺已經提出申訴，常會也已經受理了。

何鷹鷺在抖音高喊，自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」她甚至還大酸，前總統馬英九「最沒用」。言論引起討論，國民黨考紀會昨天開鍘，予以停職處分。

國民黨今天召開中常會，但何鷹鷺因為被停職擋在外面無法進去，她受訪時無奈說，中常委若違反黨紀，依照程序應該是中常委提案通過，要處分是由中常會決定、主席同意後再提交考紀會發文，「不是第一時間發文把我出賣」。

何鷹鷺說，民進黨打壓她，照她心裡想法是，國民黨應該維護她，但第一時間把她賣出去了，「心有點涼」。她表示，昨天來自四面八方姊妹們跟黨代表安慰她，她心裡才好起來。她稱，自己來台灣這些年，就是拚了命維護國民黨權利，抗議跟選舉都衝在第一線。

對於何鷹鷺遭到停職，蕭旭岑受訪時證實，剛剛何鷹鷺有提申訴，常會已經受理了，「我想會進行申訴受理的程序」。

