喊統一遭停職處分 中配中常委何鷹鷺赴國民黨部吃閉門羹

國民黨中配中常委何鷹鷺穿著印有毛澤東人像的衣服拍抖音影片，推崇宣揚「早日統一」，引發喧然大波，國民黨考紀會昨晚以她違反黨紀，將她停職處分。綠營猛酸不敢開鍘副主席蕭旭岑，只敢對中常委開刀，有雙標之嫌。何鷹鷺也兩度到黨中央討公道。

國民黨中常委（停職中）何鷹鷺vs.黨工：「移駕移駕一下好嗎，不讓我在這，不讓記者採訪我，你們保安把我趕出去，把記者趕出去。」

站到國父遺像前想要受訪，國民黨中配中常委卻遭熟識的黨工攔阻，場面有點僵。

國民黨中常委（停職中）何鷹鷺vs.黨工：「一般都是有黨職的人，在這個地方開記者會，（停權處分）它在媒體上公布的，但是我還沒接到命令。」

原來何鷹鷺前一天被考紀會決議停職，想來中常會卻吃閉門羹，跟警衛你一言、我一語。對於被處分，她委屈又心寒。

國民黨中常委（停職中）何鷹鷺：「兩岸本來就是一家人，我們要團結，並不是說我希望用武力，來叫囂要中國打台灣。」

桃園市議員（國）詹江村：「身為陸配應該很清楚，嫁到台灣就應該要效忠，中華民國，加入國民黨，就應該要效忠國民黨。」

何鶯鷺是多年資深國民黨員。（圖／民視新聞）

來台30年的何鷹鷺，曾任國民黨黨代表、黃復興黨部主任，也是中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長，去年是唯一一位以中配身分當選的中常委。但她為了抖音上宣揚"祖國懷抱"、"早日統一"的言論，雖然事後刪文，還是被考紀會以"違反黨紀為由停職、強調黨紀沒有模糊空間，但綠營立委質疑只敢打小的，不敢打大的，說出「一國兩區」的副主席蕭旭岑，要不要停權？

國民黨副主席蕭旭岑：「邱議瑩急著跟賴瑞隆初選，2個都跳出來打我講一國兩區，原來最早講的是他們前總統，前主席蔡英文，2002年4月4日，現在還掛在陸委會官網上。」

立委（民）邱議瑩：「請國民黨不用甩鍋，不用造謠給小英前總統，倒是柯志恩委員兩天過去了，您是不是就大大方方的，出來承認您支持一國兩區呢。」

蕭旭岑說他的一國兩區構想，最先提出的是蔡英文。（圖／民視新聞）

立委（民）賴瑞隆：「（蔡英文）當時講說一個中華民國，一國指中華民國，但是蕭旭岑現在呼應的一國兩區，指的是中華人民共和國，把台灣矮化成中華人民共和國下一個區，不要在硬拗了。」

類似言論卻有不同待遇，也難怪何鷹鷺不能接受，國民黨的切割，沒有撕下紅統標籤，反倒凸顯雙重標準。

