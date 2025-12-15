喊經得起檢驗！顧立雄火大駁軍購案量身訂做：計較公司名字能讓它履約？

記者詹宜庭／台北報導

國防部採購金額高達5.9億元新台幣的RDX炸藥，得標公司「福麥國際」主要是從事室內裝修，且資本額只有1900萬，引發在野黨質疑。對此，國防部長顧立雄今（15日）受訪時激動說，投標要繳交押標金，約預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金，一旦沒有辦法取得輸出許可證明、原廠證明，以及品質檢驗，就會被解約、沒收履約保證金，還要面臨停權，「國防部有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！這樣我需要管這個公司叫什麼名字，或資本額是多少嗎？國防部絕對經得起檢驗！」

廣告 廣告

顧立雄今早受訪表示，除了軍備局以外，國內廠商沒有自制產能的火藥原物料，要從國外進口的這些案件，國防部往前回溯了20年，全部都採公開招標，所有的廠商資格就是要有合法的設立證明、納稅證明，以及從事國際貿易業。就這三項資格，20年來所有火藥原物料類似案件的進口，沒有任何改變，沒有任何一家公司量身定做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此。

顧立雄指出，這些火藥原物料的重點在於最後能不能履約，以及權益如何維護。火藥原物料要能夠取得，必須要取得當地政府的輸出許可證明文件，必須繳交原廠證明文件，取得經濟部進出口同意後，運抵台灣要經過專業單位品質檢驗等。這些通過之後才能夠拿得到錢，沒有辦法通過就沒有辦法拿到錢。

顧立雄情緒激動地說，合約設計的部分是，願意投標就要繳交押標金，約預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金，一旦沒有辦法取得輸出許可證明、原廠證明，以及品質檢驗，就會被解約、沒收履約保證金，還要面臨停權，「國防部有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！這樣我需要管這個公司叫什麼名字，或資本額是多少嗎？公司要有把握會拿得到當地政府的輸出許可證明文件，拿得到原廠地的證明，且品質經得起政府檢驗才會來交貨，那我們需要設立什麼其他的門檻？若計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？大家都是有把握的人才會進來招標。」

顧立雄強調，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，取得並不容易；再加上國家處境特殊，要取得本來就不容易。因此政府才要廣增商源，讓所有有能力的人都能招標。若一再以誇大不實的這些指控，讓取得重要戰備物資更加困難，讓戰備準備無法得到進一步的落實，傷害到國家安全，這是大家不願意看到的，「國防部絕對經得起檢驗！」

更多三立新聞網報導

五角大廈「機密簡報」曝美恐無力保台 顧立雄：印太和平是美國核心利益

喊「開戰台灣可上班課」被圍攻！顧立雄：重點是發揮全社會防衛韌性

裝修公司得標5.9億軍購案！顧立雄：代理進口不需有自製產能

川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益

