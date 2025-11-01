喊美濃大峽谷「原本沒什麼大代誌」！郭國文為賴瑞隆站台轟藍炒作
有意爭取民進黨2026高雄市長選戰提名的立委賴瑞隆，今（1日）在苓雅區北凱旋公園舉辦政策說明會。同黨立委郭國文到場助講，並稱美濃大峽谷「原本沒什麼大代誌」，是被國民黨刻意炒作才搞大。
高雄市議長康裕成、郭國文、學者范世平、民進黨高雄市議員郭建盟等人齊聚力挺賴瑞隆。郭國文表示，美濃大峽谷「原本沒什麼大代誌」，但卻被搞得這麼大，背後是國民黨為了贏得2026年和2028年選舉，而刻意炒作。他還酸國民黨主席鄭麗文當選後，越來越「紅」，還會講紅色笑話。
范世平表示，外交部長林佳龍等正國會成員支持立委林岱樺參選，引發議論。他強調賴瑞隆擁有「零負評」的形象，與其他候選人相比，更適合擔任市長。范世平指出，賴瑞隆在前市長陳菊的培植下，積累了豐富的行政經驗，是高雄市的最佳人選。
康裕成則說，賴瑞隆是唯一有在市府服務過的候選人，可以延續市長陳其邁的政績，「民調電話不管怎麼問，就要回答唯一支持賴瑞隆！」
賴瑞隆表示，自己出身勞工家庭，感謝民進黨的栽培，呼籲支持者共同開創高雄的未來。
活動結束後，賴瑞隆在臉書上發文表示，我們正站在高雄轉型的關鍵時刻，他提出的「大亞灣計畫」，就是要整合陸海空能量，打造亞灣3.0，讓高雄從港灣首都，真正躍升為連結世界的南方核心。感謝所有鄉親，你們的相挺，是他穩重推進的最大力量。他會承擔起這份責任，用我二十年來在中央與地方的完整歷練，為高雄拚一個更繁榮、更驕傲的未來。
