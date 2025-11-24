喊要「超越鄭捷」！嘉義26歲信徒預告隨機殺人…判刑出爐

記者簡榮良／嘉義報導

模仿效應餘波盪漾！日前嘉義一名26歲何姓男子在臉書發文，聲稱「10月22日會在大量吸毒後，去火車站車廂內隨機殺人」，撂狠話要「超越鄭捷」，引發民眾恐慌，警方火速鎖定男子身分，他曾因毒品案入獄，相隔半年又犯案，起心動念全是與家人感情不和睦；最終法院依恐嚇公眾罪，判處他有期徒刑4月，得易科罰金。

嘉義26歲何姓男子在臉書預告要到火車上隨機殺人，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

10月21日上午嘉義市警第二分局接獲報案，一名男子以帳號「紅靈酥」在臉書發文：「10/22我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」、「毒品咖啡包K他命 搖頭丸 安非他命 海洛因LSD大麻 這就是我的！！人生！！」字裡行間似乎透露鄭捷是效仿榜樣，自己則是信徒。

由於男子與鄭捷的共通點，都是在犯案前發文預告，就怕不是耍耍嘴皮子，警方火速定位IP位置在嘉義縣中埔鄉一間超商，上門逮人。

警方火速定位IP位置，在嘉義縣中埔鄉一間超商，上門逮人。（圖／翻攝臉書）

何男坦承犯案，供稱貼文只是「情緒發洩」，並無實際犯案計畫，住處沒查獲刀械或毒品等違禁物，仍被依恐嚇公眾罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

近日判決出爐，何男曾被判刑入監，5年內故意再犯有期徒刑以上罪，為累犯，依法加重其刑；審酌何男僅因與家人相處不睦，未能理性處理化解，竟貼文恐嚇公眾，對社會秩序產生危害，依恐嚇公眾罪判處何男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

才被判刑出獄又入獄，這回加重刑期。（圖／翻攝臉書）

