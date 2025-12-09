喊話不要逼行政院編出違法總預算 卓榮泰盼:立法行政建立互信

行政院長卓榮泰。李政龍攝



行政院長卓榮泰今（12/9）日出席「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，他致詞時表示，他期待重建一個信任關係，這個信任關係基於國家、社會、人民，希望行政立法能夠來展開信任關係重建，開始好好的審查明年的總預算，不要逼行政院一定要做出一個違法編列總預算的政府，這樣才能是一個基本的開始。

卓榮泰說，今年9月30日在立法院施政報告中，他提出了三項重建，第1項是關於關稅談判之後，國內產業在整個國際布局的產業重建，第2個是歷經了那麼多風災、堰塞湖之後，對所有災區復原的重建，第3個是社會信任的重建，而這個重建是最重要的，因為前兩項的重建依序展開，但是社會信任的重建到現在為止，他一直覺得他個人努力不足，還是沒有辦法得到行政立法兩院之間再一次的信任，重建這種信任關係。

他指出，像這一次行政院所提出《財政收支劃分法》的覆議，主要著眼點是如果行政院依照這個《財政收支劃分法》來編定明年總預算，會增加2600億的舉債，再加上明年的3000億會達到5600億舉債，就超過《公債法》給予政府當年流量15%的上限，會達到17.1%，這個是違法的。

他向在座的上市櫃公司的負責人、老闆表示，你們所依據的公司財務報告裡面，總是要依據《公司法》、《證券交易法會計準則》等， 如果董事會要求董事長一定要違法做一件違反《公司法》、《證券交易法》、財政準則的話，公司負責人都會非常的為難，都沒有辦法做到，「我們今天就是陷入這樣的狀況」。

他強調，他們還是願意取得行政立法兩院之間的信任，但是這個信任，不能建立在要求行政院接受違法的預算案、法律案這個基礎之上，否則行政院率先違法，這個行政院做不到，國人也不會容許，期待有好的合理解釋空間。

卓榮泰說，當政府總預算沒有辦法被接受、被審查的時候，明明1月1日開始，會陷入一個沒有總預算的時代，政府想要做很多的建設，對人民承諾的許多福利，很多的AI新十大建設、治水4年1000億的預算，很多的公共建設，將很難展開，所以還是期待重建一個信任關係，這個信任關係基於國家、社會、人民，希望行政立法能夠來展開這樣的信任關係重建，開始審查明年的總預算，好好地審查明年的總預算， 不要逼行政院一定要做出一個違法編列總預算的政府，這樣才能是一個基本的開始。

