喊話中央落實「孩子國家養」 盧秀燕：統一編列營養午餐預算

盧秀燕呼籲中央統一編列營養午餐預算、齊一標準，讓全國孩子不因縣市財力差異而影響餐食品質。（圖：中市府提供）

多個縣市已經宣布學生營養午餐免費，台中市長盧秀燕今(9)日向中央喊話，中央既然一年有高達將近3兆元的預算，希望中央能夠提撥，公平照顧每一個縣市的孩子，讓全國的孩子都有免費的營養午餐。盧秀燕呼籲中央統一編列預算、齊一標準，讓全國孩子不因縣市財力差異而影響餐食品質，真正落實「孩子國家養」的理念。 （張文祿報導）

台中市長盧秀燕表示，過去對於免費營養午餐的觀念是補助弱勢學生，但其實營養午餐應該像是給孩子們課桌椅、好的校舍或者好的電腦設備等，視為是政府的責任而非補助。雖然台中市的財政非常辛苦，可是市府會想辦法籌錢，自115學年度開始提供孩子們免費的營養午餐，市府會把預算送進台中市議會，相信議員都會大力支持。

盧秀燕指出，全國22個縣市，將近一半都已經宣布要提供免費的營養午餐，雖然地方政府的財政非常困難，但大家都願意去籌錢想辦法，這是非常勇敢的事情，也是非常進步的教育觀念。至於還沒有宣布的縣市，可能是財源還沒有辦法籌到，連舉債都無法舉。

她說，每個總統在競選過程中都會提到「孩子國家養」，但現在看起來卻是地方政府在養，中央既然一年有高達將近3兆元的預算，我們希望中央能夠提撥，公平照顧每一個縣市的孩子，讓全國的孩子都有免費的營養午餐，一方面落實「孩子國家養」的政見，另一方面也可以讓每個縣市的孩子都吃得一樣，因為各縣市的財力不同，有的縣市比較富裕，但絕大部分縣市財政非常艱辛，因此當地方政府編定的財政預算不一樣，孩子們吃的好壞也就不一樣。不是不願意給孩子吃好的，而是有的縣市比我們更辛苦，所以我們認為對孩子的標準應該一樣，因此雖然很多縣市已經宣布要開辦，但還是應該國家統一編列預算，齊一的標準，來照顧全國的孩子。

至於有民眾擔心營養午餐免費，會影響菜色品質？盧秀燕市長說，大家不用擔心營養午餐免費會影響菜色品質，因為台中市跟台北市所提出的預算一樣，都是宣布一餐以60塊到70塊計算，相較於台北的高物價，台中採購的品質可以更好，可以給孩子更好的菜色，相信我們的孩子可以吃得更好。