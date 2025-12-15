（圖／本報系資料照）

府院拍板對《財政收支劃分法》再修正版「不副署、不公布」，行政院長卓榮泰和民進黨立委都喊話在野黨可以倒閣，說穿了，就是一場政治騙術。因倒閣的下一步就是總統得解散國會，比起大罷免31︰0的潰敗，只要犧牲卓榮泰，就有重新完全執政的機會，這筆政治算盤怎麼看都划算。

民進黨請君入甕，在野黨當然不是傻子，怎可能笨到入局。尤其一旦國會改選，對民眾黨極為不利，在單一選區競爭之下，「藍白合」更可能因此破局。綠營不斷挑釁，無非是洗腦民眾，堆高對在野黨的仇恨值。

不僅於此，綠營甚至釋出「要有效解決朝野爭吵不休，不是誰說了算，就由人民決定」的聲音，喊話透過最新民意選出新國會來化解政治僵局。事實上，今年8月人民才以最新民意，用「大罷免大失敗」給民進黨重重一擊，如今執政黨不思悔改，反而變本加厲，一旦改選，又怎能奢望民進黨會再接受一個朝小野大的國會。

民進黨執政，一方面高喊史上最佳經濟榮景，政府大撒幣搞宣傳；另方面卻一再叫窮，稱如果在野黨杯葛預算、不撥補經費，政府就得舉債、債留子孫，國家甚至會倒。按此邏輯，政府今年也該跟川普政府一樣關過門，更遑論未來還要編1.25兆元國防預算。

倒閣是對行政院長投下不信任票，民進黨若真有此意，等同對卓揆不滿；何況卓多次請辭獲慰留，若自許為「民主憲政守門人」，就應依《憲法增修條文》第3條，在覆議失敗後，「應」即接受該決議。「不副署、不公布」法案，開憲政惡例，只是玩弄政治權力的文字遊戲。