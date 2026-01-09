喊話免費營養午餐不分公私立 何欣純：品質食安都要顧 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市自115學年起，推動公立國中小營養午餐全面免費，立委何欣純今（9）日為此再發聲表示，該政策僅針對公立國中小的孩子免費，其他2萬多名念私校的孩子，卻被忽略、被捨棄，這樣的政策有極大疏漏，必須補足。

何欣純說，市長盧秀燕過往7年從沒支持過該政策，現在政策急轉彎，宣布9月就可以實施。讓她備感意外，但可以為孩子、與家庭年省萬餘元，她個人支持。唯政策僅針對公立國中小的孩子免費，其他2萬多名念私校的孩子，卻被忽略、被捨棄，這樣的政策有極大疏漏，必須補足。

「不管公私立學校的孩子，都是我們台中市的未來。」何欣純指出，市府的作法把孩子切分成兩個世界，也把孩子的家庭貼上了標籤，這絕對不是台中市府該做的事。她強調，營養午餐的免費政策，要讓孩子吃得好、吃得飽，包括食安問題等等，都應該一視同仁，要公平來對待。

何欣純說，她以兒童福利政策為主要主張，兒童福利應該雨露均霑，營養午餐免費應該不分公私立學校，雖然台中市私立學校的學生數高達2萬多人，但也是台中市的孩子。為了台中市的兒童福利政策的一致化、公平性、合理性，補助國中小營養午餐免費的經費，應由政府來支出。

何欣純補充，營養午餐重點不僅僅是免費，還應該要讓孩子吃得好，故在營養午餐的品質，還有食安方面，都是市政府未來的責任，她會好好地督促，而且好好地提升。

照片來源：何欣純辦公室提供

