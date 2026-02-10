喊話全面接受新式核能技術！卓榮泰：審慎評估傳統核能否讓產業更安心

行政院長卓榮泰今（10）日出席「先進半導體研發基地新建工程」動工典禮，卓榮泰表示，政府對於電力系統，全面落實總統賴清德的二次能源轉型，除了要繼續開發多元綠能、智慧節能儲能、強化電網韌性以外，「我們要全面接受全世界先進的新式核能技術」；在新的核管法修訂之後，台灣的傳統核能何去何從，政府樂觀審慎期待核安會、經濟部依照核管法內容，在核安有保障，核廢有去處以及國人高度的共識下，審慎評估面對傳統核能是否能帶給產業界更大的安心，全面做能源開放的構想，電力就是算力，算力就是國力，所以國力就是電力。

卓榮泰表示，「先進半導體研發基地」將是我國首座12吋半導體研發試量產場域 ，由政府和產業界共同合作，將強化前瞻半導體技術的研發能量，帶動設備與材料升級，協助新創團隊與中小型IC設計公司，降低驗證門檻，加速技術商品化，為前瞻、創新的高科技技術，打造更友善的孵育基地。賴清德推動「五大信賴產業」，半導體產業不僅是台灣的優勢，更是驅動全球科技發展的核心引擎。而要維持世界最關鍵領先的地位，只有不斷投資未來，台灣才有能力定位未來。



卓榮泰說，115年度中央政府總預算，「半導體產業」共投入155億元預算投資創新研發，「AI新十大建設」也編列311億元預算，從硬體製造跨足軟體應用，讓百工百業都能獲得智慧應用的優勢，並打造全民智慧生活圈，全面升級。期望過年後，立法院盡快通過預算，中央、地方合作，讓國家一步步向前。



卓榮泰指出，「台灣製造」已經是世界最信賴的品牌，世界已經看見台灣的關鍵力量，正因為台灣對世界有責任，政府對產業要更有力量、有責任。未來政府會採行更開放的政策，包括提高土地利用率，充裕國內人力，穩定水電供應，落實二次能源轉型。



