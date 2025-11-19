喊話兩岸應該「求同存異」！王世堅：兩岸昨天是敵人 但今天可以交流

記者盧素梅／台北報導

立委王世堅受訪（圖／記者楊士誼攝影）

民進黨立委王世堅過去質詢時「從從容容、游刃有餘」成為迷因爆紅，中共解放軍海軍989編隊日前在甲版上排出8字。王世堅今（19）日受訪被問到是否排議排字回去？他表示，中共可以做，台灣只要從從容容地應對，準備也游刃有餘的話，不必在枝微末節跟他們爭論。至於國防部長顧立雄笑稱，中國試圖想要進行認知作戰，但並不會成功，王世堅回應，這個說法很好，把這樣的態度及精神展示給中國這樣就好。

中共解放軍海軍989編隊15日自山東青島軍港啟航，展開遠海實習，載著逾2100名軍校學員與官兵，依序造訪越南、馬來西亞與印尼。航行途中學員竟在綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字，來源竟是台灣民進黨王世堅在台北市議會的質詢金句。

廣告 廣告

王世堅昨天回應時指出，兩岸難得有共識，就是「從從容容、游刃有餘」，好的金句任何人都有使用的權利，那中共訓練解放軍激發軍心，要展示他們的決心，相對台灣應對的態度也是從從容容、游刃有餘，既然大家都如此，就不必這樣兵戎相見。

王世堅上午再度受訪，媒體詢問，是建議排字回去？他表示，昨天已說過，這個排法很好，中共可以做，台灣只要從從容容地應對，準備也游刃有餘的話，不必在枝微末節跟他們爭論，讓中共知道台灣準備好了，台灣也是從從容容游刃有餘，大家不必兵戎相見，不必像中共說出「槍已上膛劍已出鞘」那麼強硬，都有把軍容擺出來比劃一下就好，犯不著對峙下去強硬下去，這樣會擦槍走火，他們應該也知道，就到此為止就好。

媒體詢問，顧立雄今天回應，中國試圖想要進行認知作戰，但並不會成功，比起中國軍方不斷被整肅、被消失，我們生活在民主台灣，更顯得「從從容容」。王世堅表示，這個說法很好，確實是台灣該有的應對態度，我們是從從容容，我們應該做的準備做好了是游刃有餘，把這樣的態度及精神展示給中國這樣就好。

王世堅並表示，昨天他就提過，不要欺人太甚，「荏荏馬，也有一步踢」（台灣俗諺），如果硬是欺壓我們，被馬踢到也會不好受，中共領導人應該也是了然於胸，他們一直想想展現數百年來他們中受到的委屈，台灣４百年來也受到很多委屈，我們也不會去訴說這些，這些就隱含於大家心中，知道就好，我們受的委屈不比他們少，比如說「中共一直說他們對日抗戰八年，但我們台灣也抗戰50年，難道我們在睡午覺嗎？」

王世堅指出，歷史事實自然會展現，他認為大小對峙，大的一方要先讓步，小的一方沒有讓步的空間跟道理，小的一方若先讓步就是投降了，台灣已經非常克制，不會說見到黑影就開槍、絕對不要去耀武揚威，同時也要讓對岸看清楚台灣每一項的準備都是從從容容游刃有餘，他們既然也這樣說了，大家互相知道就好.

王世堅強調，兩岸之間，昨天是敵人，明天不曉得，但是今天可以交流，兩岸應該求同存異，世界上很多在對峙的國家也是這樣「求同存異」，彼此還是要相處，我們近在對岸而已，大家在經濟上文化上可以合作，前提是不要把兇悍的話，要威逼人家，「槍已上膛劍已出鞘」，說過了就算了，僅此而已這樣才對，大家共同追求和平。

更多三立新聞網報導

反攻中國成功？王世堅「從從容容游刃有餘」登共艦 國防部：認知作戰

被點名選桃園市長！王世堅笑回立院很光榮：為國家做事可以寫到族譜了

共艦現金句！軍校生排字「從從容容」 王世堅：台灣跟中國難得有共識

王世堅金句「登上」解放軍軍艦！軍校生遠海實習 拿民進黨立委名言打氣

