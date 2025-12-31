喊話兩岸「共同負責維繫和平」 鄭麗文：絕不讓台灣涉險

不同於賴清德(左)口口聲聲對抗，鄭麗文(右)強調兩岸應避免軍事衝突，締造和平。（合成圖／資料照、劉宗龍攝）

回應總統賴清德「實力不足」說，共軍近日發動「正義使命」圍台軍演，但賴仍喊2026勝選抗中。國民黨主席鄭麗文則反其道而行，強調兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異，應該共同負起責任維繫和平，展開對話交流、避免戰爭。

鄭麗文就任黨主席以來持續發聲，補強藍營過去被支持者期待應積極做出的兩岸論述。她4日會見歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）時表示，歐洲統合的經驗是人類智慧的結晶，兩岸應該學習歐盟的精神，透過創新的方式尋求和解。德國和法國在歷史上曾經是交戰多年的敵人，當德法兩國都能放下仇恨、和解合作，兩岸就更不應該自相殘殺，她相信兩岸絕對可以透過和平方式化解歧異。

26日接受媒體人平秀琳專訪時，針對前立委郭正亮建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文坦言，自己沒有去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，她提到，各種時間的建議都有，她完全開放。關於領導階層的會面，鄭麗文回應，如果對方有邀請，她就會去。

鄭麗文今(31日)在中常會致詞時談及，2025年歷經最撕裂、最對立的大罷免，台灣彷彿不再是我們所熟悉的善良、淳樸、開放、熱情的社會。由衷希望2026年的代表字可以是「和」，代表和平、和解、和氣生財、家和萬事興。我們期待社會祥和、朝野和解、兩岸和平，台灣社會不要有暴戾之氣、大家能夠安居樂業。希望台灣社會重回大家所熟悉、充滿人情味的氣氛，而不是走在街上還要提心吊膽。

鄭麗文強調，不但朝野要和解，兩岸也要和解。我們不希望看到兩岸劍拔弩張、兵凶戰危，甚至希望中美兩大強權也能和解。雖然關稅戰暫緩，但對於未來的前景，大家仍舊人心惶惶，台灣的傳統產業每天叫苦連天，勞工的未來在哪裡？台灣的農業的未來又在哪裡？

鄭麗文直言，台海的和平是全世界高度重視的，兩岸應該共同負起責任，維繫和平、避免任何可能的軍事衝突；展開對話、展開交流、進行和解、締造和平，國民黨一直以此作為重要的使命跟責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。同時也希望大陸當局不要軍事相向，更希望民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨，因為兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話、進行交流。

