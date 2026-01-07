喊話共和黨11月期中選舉必贏 川普：否則我會被彈劾

川普近期公開呼籲共和黨國會議員，必須全力贏下11月的期中選舉，否則民主黨可能再次對他發動彈劾。（翻攝自flickr@The White House）

美國總統川普近期公開呼籲共和黨國會議員，必須全力贏下11月的期中選舉，否則民主黨可能再次對他發動彈劾，「如果我們沒贏，他們肯定會找理由彈劾我。」

據《NBC》報導，「我會被彈劾！」川普（Donald Trump）6日於眾議院共和黨政策會議上向黨內同僚喊話，「你們一定要贏得期中選舉，因為如果我們輸了期中選舉，那事情就會變成——我的意思是，他們一定會找個理由來彈劾我。」

川普防跛腳、彈劾

民調顯示，在距離期中選舉不到1年的時間裡，多數民眾認為國家正走在錯誤的方向上，其中經濟問題最被關注。11月將改選全部眾議院席次及1/3的參議院席次，這將決定共和黨是否能在川普第二任期的最後2年持續推動其施政議程。

川普曾遭2度彈劾

川普為美國史上唯一1位在眾議院遭到兩次彈劾的總統，包含濫用職權與妨礙國會調查，以及2021年國會暴動事件被控煽動叛亂，但這兩次彈劾都在參議院遭到否決，未能成立。川普多次宣稱自己無辜，並將彈劾形容為出於政治動機的攻擊。

