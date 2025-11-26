喊話再協商《財劃法》 賴清德：不能明知政院版要送出 還強行表決

1.25兆國防特別預算案記者會,總統賴清德。李政龍攝



總統賴清德今（11/26）上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會。談到近期在野黨二修《財劃法》，卻封殺政院版修法。賴清德呼籲，希望行政院跟立法院朝野黨團，能進一步協商，「不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀、強行表決。」

賴清德指出，台灣經濟持續不斷在進步，過去前總統馬英九執政8年，整體經濟進步雖然沒有達到其競選政見目標，經濟成長率6%、國民平均所得3萬塊美金，或是失業率降到3%。但是，在馬任內8年平均年經濟成長率也有2.8%的成長。

賴清德說，前總統蔡英文任內8年，每年經濟成長率3.2%。股市也有8000多點，上漲到2萬3000多點，成長155%。「當然，台灣今年的經濟更是有明確的成長」，包括去年第四季經濟成長率4.84%、今年第一季5.48%、第二季8%、第三季7.6%，今年整體經濟成長率可望達到6%左右。

賴清德表示，「因為經濟成長率增加，我們國民平均所得就會增加」，現在國民平均所得是3萬8000多元美金，比日本也比韓國高。如果經濟持續發展下去，大概在明年、後年，國民平均所得就會超過4萬塊美金，「這樣自然而然會增加我們的稅收」。

賴清德提及，大家可以看到，在蔡英文任內，每年歲計都有賸餘，1000多億、2000多億、數百億，累積有數千億元之多，在蔡英文任內，不僅僅提高國防預算，強化的國防力量，讓國家能夠更安全，也推動各項建設、投資許多社會照顧，包括0到6歲國家一起養、高中職公立私立免學費、私立大學學費補助及長照2.0等。

賴清德強調，如果《財劃法》是合理的中央跟地方的財政分配，未來中央還是會有能力去推動國防建設、國家建設、經濟發展以及對人民的照顧；但在野黨2次的《財劃法》修法，第一次從中央搬走了4165億元，已經讓行政院送到立法院待審的中央政府總預算，不得不舉債3千多億元；第二次修法，又從中央拿走了2000多億。

賴清德直言，如果要按照第二次在野黨的《財劃法》修法版本，中央勢必要舉債5000多億，也會違反《公債法》，因此，希望行政院跟立法院朝野黨團，能進一步協商，「不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀、強行表決。」

賴清德強調，沒有經過討論、社會溝通、沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家的整體發展是不利的。

他說，利用這個機會，敬請立法院朝野黨團，還有立法跟行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院的《財劃法》版本已經送到立法院，應該交付委員會討論，然後討論出一本新的《財劃法》，既能夠保存中央的力量，也能夠落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。

賴清德說，否則可以看到今年，丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算；花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算；台中非洲豬瘟的疫情爆發，也需要中央的協助。如果根據立法院第2次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難。遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或者是去保護這個國家提高國防預算。

賴清德總結，希望立法院不分朝野都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分是哪一個領域，重新坐下來，好好談論《財劃法》，這個才是對國家真正有幫助。如果能夠談論出一個合理的《財劃法》，國防預算、國防特別預算不會有問題。

