喊話北檢快查賴清德財產申報 陳佩琪嗆：王子犯法與庶民同罪

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文質疑賴清德總統捐款金額超過所得，她今天（17日）陪同北市松信議員擬參選人許甫掃街時表示，北檢當時認為財產來源有問題也沒有問他們，只是在政論節目中聽柯黑名嘴講就來搜索、羈押，她強調「王子犯法與庶民同罪」，司法雙標是最大的傷害。

陳佩琪表示，她的臉書貼文會吸引一些觀眾來看，會寫這一年對官司有所感觸、受到汙衊想澄清的地方，只是有時候也是滿傷心，她寫了那麼多，有些關於北檢的疑問，寫歸寫也沒有人會來回應她，這是她比較失望的地方。她說，目前她寫的唯一有回應的，大概就只有那個北所（台北看守所）「米老鼠」會走星光大道，北所出來說「建物老舊沒辦法」。

廣告 廣告

陳佩琪指出，其實那不是訴求重點，是說她對司法覺得疑惑的地方，也從來沒有人回應她，把柯文哲羈押一年，但對於疑問當作沒有那一回事，所以她會繼續在寫，希望更多人了解去年一整年是怎麼樣受到汙衊的。

賴清德。（圖／中天新聞）

被問及在臉書提到，要北檢去查賴總統的財產申報，因為捐款金額較為龐大，陳佩琪說明，北檢當時認為財產來源有問題也沒有問他們，只是在政論節目中聽柯黑名嘴講，就直接來搜索、羈押，那她說賴總統捐贈金額超過他們夫妻的薪水也是事實，北檢如果對總統比較禮遇就傳賴總統去問，不然北檢也去搜索、羈押，她的疑問是「王子犯法與庶民同罪」，司法雙標是最大的傷害。

談到與許甫同台有沒有相關口號，許甫笑回，這是臨時腦筋急轉彎，現在唯一想到的就是對陳佩琪犧牲假日時間幫他掃街，「佩服佩服」，「佩」跟「甫」，「佩服佩服」組合。

陳佩琪陪同許甫掃街。（圖／翻攝許甫臉書）

陳佩琪說，相信許甫一定沒有問題，跟他共事了很久，於公她本身就是民眾黨終身黨員，於私在去年一整年許甫幫柯文哲發聲，然後辦了很多活動，私人感情上面，真的是心裡無限的感激跟感謝，今天也算是私人交情來這邊幫許甫，覺得是應該的也非常樂意。

延伸閱讀

蔣德綱/賴政府幫川普數鈔票？

中加關係破冰！陸商務部：將依法調整對加拿大芥花籽反傾銷措施

美關稅判決估20日宣判！若遭推翻白宮稱可徵10%關稅應急