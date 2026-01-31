喊話卓榮泰「不應副署」藍白三惡法 黃帝穎：閣揆有義務守護社會正義

記者劉秀敏／台北報導

律師黃帝穎認為，行政院長有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆不副署，惡法不生效，惡害就不會發生。（圖／翻攝畫面）

立法院30日召開本會期最後一次院會，藍白持續封殺總預算案、院版國防特別條例，卻聯手通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》。對此，律師黃帝穎今（31）日呼籲閣揆不應副署三大惡法，並強調，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆「不副署」，惡法不生效，惡害就不會發生。

黃帝穎發文表示，藍白強行通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大惡法，這是我國憲政史上首例，立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，卻接連通三大違憲惡法，荒謬至極。

黃帝穎認為，不應副署《衛廣法》。藍白通過《衛星廣播電視法》修法，明顯是個案修法，掩護紅媒，不僅違反司法個案正義，更讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟持續違規經營，戕害新聞自由及獨立機關。若閣揆副署讓衛廣法生效，行政法院「依法審判」可立即判決讓因違法被撤照的紅媒就地上架，惡害明顯且難以回復。

黃帝穎接續指出，不應副署《黨產條例》。藍白修《黨產條例》圖利救國團，將已歸還人民的56億元「搶回去」給國民黨附隨組織，明顯是不公不義惡法。若行政院長副署、惡法生效，目前救國團已上訴到最高行政法院，法官「依法審判」，馬上有直接改判56億元回到黨產的壓力，就算憲法法庭事後裁定暫時處分，也無法改變最高行政法院黨產確定判決的結果，顯見閣揆若副署惡法，將陷司法於不義，勢必發生重創正義、無法回復的嚴重惡果。

最後，黃帝穎也說，不應副署《立法院組織法》。藍白草率通過《立法院組織法》，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，甚至將助理費定性為「立委補助費用」，擺明為立委貪污助理費除罪，違背正義原則。

黃帝穎強調，現代民主國家，守護民主憲政與社會正義，不只是大法官的責任，更是所有憲政機關的責任，行政院是憲政機關，行政院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，面對三大「不公不義惡法」，閣揆「不副署」，惡法不生效，惡害就不會發生。

