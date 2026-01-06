喊話台日進行官方交流！石平酸：中國讓我揚名天下「盼他們再次制裁我」

記者陳思妤／台北報導

石平嗆中國，制裁他讓他揚名天下，希望中國能再次制裁他一次（圖／翻攝畫面）

日本維新會參議員石平被中國制裁禁止入境，他今（6）日抵達台灣訪問，高喊，來到台灣就是要證明，「台灣就是一個獨立的國家」。他稍早也再嗆中國，制裁他讓他揚名天下，希望中國能再次制裁他一次。他喊話，台日沒必要對中國有太多顧慮，應該正正當當、光明磊落進行官方交流，他希望日本跟美國能幫助台灣，他也會在日本國會呼籲，絕對不能坐視台灣被窮凶極惡的共產黨政權吞併。

石平今天下午赴日台交流協會，接受媒體聯訪時被問到，為何遭到中國制裁？石平大酸，不知道中國幹什麼制裁他，「像發神經似的」，中國外交部列了好幾條理由，第一條是說他的涉台發言。他認為，可能是因為自己一直主張，台灣中華民國是一個獨立國家，不是中國一部分，這個主張讓中國很生氣，此外還有新疆跟西藏問題，因為他一直批判中國對新疆跟西藏進行人權迫害、侵害人權、侵略他們國家土地，這些言論讓共產黨生氣。

石平說，自己想不明白的是，這些言論他在日本發表了20年，結果突然有一天中國「發神經要制裁我」。「那就制裁唄，反正我也挺高興的，制裁我反而讓我揚名天下」，石平大酸，以前台灣人跟世界華人都不知道他，結果中國一制裁他，就提高了他的名聲，所以反正對他是好事，非常歡迎中國制裁，最好這次他到台灣來訪問，中國以此為理由，「希望他們再次制裁我一次」。

石平表示，去年9月，中國沒通知他，就宣布制裁他，中共就是這樣的政權，蠻不講理、霸道、隨心所欲，反正他也無所謂。

石平還說，台日由於中國的壓力不能順利進行官方交流，他認為沒有必要對中國有太多顧慮，應該要突破禁區，台灣、日本應該正正當當、光明磊落進行官方交流，他想在日本國會提出這一點，也對日本政府提出這一點。他表示，日本政府受半世紀以前的日中共同聲明束縛，現在還不敢放開來跟台灣中華民國官方正式合作交流，作為國會議員，將來要盡自己的力量去突破這點。

石平認為，台灣跟日本不光是經濟、文化交流，更重要是國防交流要突破禁區，在安全保障上方面，某種意義上日本和台灣是命運共同體，將來也要和台灣探討怎麼加深國防、安全保障上的合作交流，這是台日的共同課題。

媒體也追問，是否認同日本首相高市早苗說台灣有事就是日本有事，若是台灣有事，日本會幫忙？石平說，日本會不會幫忙是日本政府的判斷，他不能打包票，但他希望日本跟美國能幫助台灣，他也會在日本國會呼籲絕對不能坐視不管，不能坐視台灣被窮凶極惡的共產黨政權吞併，這一點對台灣是一個噩夢，對日本也是一個噩夢。

石平表示，不敢說日本政府會怎麼樣，但是作為一個國會議員，他認同日美軍事同盟絕對不能放任中國共產黨對台灣進行武力攻擊，他希望日本能夠出來，和美國站在一起。他強調，日本也好、美國也好，不管是日美軍事同盟，還有整個自由世界，「我們都不能放任一個文明、和平、民主主義國家的台灣，任由中國共產黨獨裁政權去吞併、去侵略」，如果容忍這一點的話，那將是對民主主義世界一個不可饒恕的錯誤或者損失，他個人是這樣想的。

