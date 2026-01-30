喊話台灣政黨 谷立言：盼放下歧見將國防視為人民安全議題

對於台灣內部的國防預算討論，谷立言表示，希望台灣的政黨放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。（圖：溫蘭魁攝）

行政院版國防特別預算條例草案在立法院遭10度封殺，美國在台協會處長（AIT）谷立言表示，期待立法院進行充分且有力的政治辯論，希望台灣的政黨放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。（請聽AI播報）。

天下雜誌日前專訪谷立言，專訪內容30號在網路刊出，谷立言提到，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道，因此確保能夠在整個第一島鏈維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國利益，也符合區域伙伴的利益。

對於台灣內部的國防預算討論，谷立言表示，尊重台灣的政治程序，而美國對台灣的支持，政黨之間的差異其實很小；希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。

谷立言說，美國看到現狀以及台海軍事常態逐漸被侵蝕，美國非常專注於確保平衡，因為只要平衡能維持，武力就不會是用來解決分歧的選項，就能開啟更多路徑，推動台海兩岸對話，透過外交與交流達成可以被雙方接受的和平。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。