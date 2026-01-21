喊話台積4成移美 中經院長轟生意嘴

台美關稅達成共識，美國商務部長盧特尼克受訪指台灣投資美國的5000億美元只是頭期款，還喊出川普任內要把台灣4成半導體供應鏈帶回美國，引發議論。中經院院長連賢明21日直言「標準生意嘴」，認為川普任內，台積電先進製程在美國生產占比應該連15％都做不到。

經濟部長龔明鑫日前表示，內部根據台積電美國投資建廠進度估算，即使到2036年，台美5奈米以下先進製程生產比為80對20，反駁盧特尼克4成的說法。

連賢明根據台積電董事長魏哲家日前法說會上，揭露亞利桑那建廠進度分析，二廠剛完工準備裝機，預計2027年下半年投產，三廠今年才動工，看來川普任內要量產並不容易，四廠與先進封裝相關建照還在規畫中。

廣告 廣告

按照此進度推算，連賢明表示，川普任內最可能是完成3個廠，包括一廠4奈米每月生產2萬片，二廠3奈米每月3萬片，且推估2027年完成，三廠2奈米每月3萬片、最快2028年完成。

台積電3奈米今年總產能估每月20萬片，2奈米今年估每月14萬片，且已準備蓋1.6奈米廠；連賢明直言，台積電再怎麼努力，川普任內台積電先進製程在美國生產占比恐怕連15％都不到，與盧特尼克40％有明顯落差。

連賢明認為，盧特尼克「很愛吃台灣豆腐」，過去訪談中不斷提高台積電投資金額，不只台灣，韓國、日本都有類似經驗；但半導體供應鏈很複雜，建立都是以10年為單位計算，盧特尼克跟川普很像，「標準生意嘴」，講話比跑火車還快，「他愛怎麼講就講吧」，對台灣來說，裡子比面子重要。