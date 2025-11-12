喊話國家「災防機制」要調整！季連成指縣市政府災防主管機關是消防局「但無法涵括所有救災」…盼各縣市常設災防處、一名防災專業副首長

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月爆發洪災，釀成光復鄉重大災害，政務委員季連成9月30日輪任中央前進協調所總協調官，即刻調整救災分組、納管志工，將物資、人力資源、救災工具做好分流與分配，指揮若定，深受肯定。季連成今（12日）於電台節目《新聞放鞭炮》喊話，有了這次救災經驗，更讓他體悟到國家「災防機制」要調整，各縣市應該要常設「災防處」，以及一名防災專業的副首長。

談及此次花蓮救災，季連成提到，在接獲任務的當下，「就已經將整個救災藍圖想好了」。他說，身為領導者，面對救災最重要的就是「不能慌」，儘管眼前的災情再令人震驚，都要保持淡定，且邏輯清楚的下達指揮。

季連成指出，資源提供、兵力調度、進度管制、效率追蹤都是很重要的一環，有需要改進的地方，隔日也要盡快提出並改進。他續指，有些事情是優先要做、有些事情要放在後續重建，這些也都要規劃，「重建、復原是需要漫長的2至3年時間」。

同時，季連成也提到，有了這次花蓮救災，更讓他體悟國家的「災防機制」是需要調整的。他說明，行政院設有「災防辦公室」，但到了縣市政府後，卻沒有任何的災防單位，所以各縣市政府都是以消防局作為災防主管機關，「可是消防局真正的工作，並不能涵括所有災防事項」。

季連成表示，消防局能提供救援搜索，「可是天然災害狀況複雜，光靠一個消防局是無法主導救災的」。他以此次光復災還為例，「消防局能做的只有一件事情，就是搜索、救援失聯者，工作是侷限的」。

季連成直言，「各縣市政府都應該要有專門災防的機制」。他也提到，人員的專業程度也至關重要，都可以再做調整。季連成指出，直轄市有一定的調整空間，因為直轄市有3位副市長，其中一位可以是救災專業、負責災情；但到了縣市政府，僅有1位副首長，這樣的人力是不夠的。

季連成呼籲，若將來有機會，是否可以有「常設」專業副首長，去指導一個專業的災防單位，像是防災處、防災局等等，讓他們從事救災工作。季連成點出，台灣縣市首長是民選出來的，所以對於天然災害，未必有這樣的專業。他表示，會將以上建議，寫成報告，呈報給行政院。

