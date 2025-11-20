喊話國民黨別連三錯！陳其邁：我支持政院版財劃法

陳其邁針對財劃法修法喊話國民黨與柯志恩，別一錯再錯連三錯。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今(20)日喊話國民黨，針對財劃法修法別「一錯再錯連三」錯，他重申高雄立場，統籌款、一般與計畫型補助總和不能少於去年，也表態支持政院版財劃法。

陳其邁說，財劃法兩次修法結果，導致高雄市是全台灣22縣市裡、補助增加最少的縣市，對高雄非常不公平。

他提到，如果把攸關高雄的版本、包括跟污染有關的工業人口數等資料放進去，以及土地面積比例等，相對來講應該會是一個比較公平的修法。

陳其邁向國民黨與柯志恩喊話，應該把錯誤的修法扭轉過來，不要一錯再錯連三錯，錯誤修法勢必衝擊南部、高雄建設。

他也感慨上回受立院邀請北上，結果沒讓他有機會上台發言，他說自己好歹也是民選市長、還當過5屆立委，結果連講話機會都沒有。

陳其邁也表態，支持政院版財劃法。

