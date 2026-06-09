喊話國軍應擁有先進通訊設備 專家學者：將跳頻列必要規格

台灣韜略策進學會今天召開「戰力最大化，讓國軍擁有新進通訊設備」記者會。（台灣韜略策進學會提供）



台灣韜略策進學會今天（9日）於立法院研究大樓召開「戰力最大化，讓國軍擁有新進通訊設備」記者會，由台灣韜略策進學會國安議題召集人張國城教授擔任主持人，分別邀請台灣智庫諮詢委員周宇平、台灣產業科技推動協會副理事長林健正、淡江大學外交與國際關係學系兼任教授荊元宙、台灣產業防災協會全社會韌性化委員會委員李重志及台灣安保協會副秘書長何澄輝就國軍先進武器採購、跳頻及移頻技術差異與台灣通訊作戰能力及未來布局進行討論。

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周宇平表示，移頻是通訊設備的功能，跳頻是作戰系統的能力；移頻僅能解決頻率使用問題，跳頻才能解決戰場生存問題。陸軍目前若仍以「移頻」為主推採購方向，等同走回30、40年前的老路，呼籲軍方不該侷限於單一軍種觀念，採購應提升層次，將「跳頻」與「MANET」技術列為必備規格，以確保戰場生存能力，並避免未來台美兩軍面臨無法互通的致命危機。

林建正也強調，在俄烏戰爭的烽火下，部隊的電磁輻射訊號就是引來精準砲火的坐標，傳統移頻技術在強敵面前無異於戰場直播，唯有「跳頻」與「抗截獲」能力才是決定生死存亡的關鍵。面對通訊裝備的世代差距，台灣不應陷入「全盤外購」或「閉門自研」的二分法陷阱，而是應建立「高階戰略層對美採購、基層戰術層自研自主」的雙軌並行布局。

林建正表示，這套雙軌戰略能全面激活台灣網通產業。政府應透過工業互惠，爭取美方釋放高階通訊設備的硬體模組代工與在地組裝，讓台灣半導體、微波射頻晶片及強固型工業電腦實質切入全球軍規供應鏈，從資通訊大國走向「國防科技矽島」。他也表示，國軍應在接下來的漢光演習中，勇於拉出電子戰部隊進行強電磁干擾的實兵對抗，徹底檢驗現行裝備的虛實，才能真正實踐國防與經濟雙贏的國家戰略藍圖。

荊元宙從作戰角度切入。他強調，外界常流於討論美軍協防台灣的意志和能力，卻忽略了關鍵的實質作戰情況。美軍每年的聯合演習高達4、50次，若國軍仍在使用落後、過時的通訊技術，開戰時根本無法與美軍討論聯合作戰。過去常說「作戰靠指揮，指揮靠通信」，今日必須修正為「作戰靠指揮，指揮靠 C4ISR（指管通資情監偵）」，而 C4ISR 的底層，仍然靠韌性通信與資料鏈。荊元宙警告，兩岸若爆發衝突，必然由高強度的電子戰攻擊拉開序幕。如果國軍無法抵禦，根本談不上自我保衛。

李重志則從戰場實務面提出合理解方。他強調，跳頻的核心目的就是為了防止敵方蓋台，而移頻多屬手動。不過，目前高速跳頻多鎖定在窄頻通訊，寬頻跳頻尚未完全普及，且盲目追求高階寬頻可能導致一線部隊「資訊過載」，反而干擾小部隊指揮官的迅速行動。他主張，國軍的通訊建軍應遵循「精準配賦、營級編譯、功能導向、國產替代」四大原則。

何澄輝指出，移頻」只能解決頻道切換問題，在應對強烈電子干擾時能力極度有限，國軍如果到了今天還在使用這種幾十年前的舊技術，在未來的現代化戰場上，形同讓國軍將士「裸奔」。他呼籲，軍方應以更有前瞻性的思維來採購武器，而不是僅為了消化預算。國軍若在建軍思維上跟不上時代，僅依賴傳統移頻技術，將完全無法在敌方初期的體系癱瘓中生存。唯有全面導入具備跳頻能力的聯合軍事通訊架構，由「平台轉向網路」，方能確保防衛體系在遭受打擊後仍能維持運作，並實質接軌未來的聯合作戰需求。

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