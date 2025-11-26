喊話團結守護國家 賴清德：中國併吞台灣最具威脅的劇本是「放棄」

賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，並指「我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾」。對此，賴清德今（26）日推出守護民主台灣的2大行動方案，包括《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》、《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》，而具體行動共計有13項。他也說，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。他喊話，守護「民主台灣」是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，「我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由」。

賴清德今上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人與會。

賴清德致詞表示，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。他說，有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

不過，賴清德指出，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。他列舉，1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。」賴清德表示，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但政府深深期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，「我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由」。

賴清德指出，國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衛機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石。

賴清德強調，「為了台灣，為了中華民國，我們一起動起來！天佑台灣！台灣加油！」

