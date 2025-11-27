喊話在野黨！張惇涵舉大谷翔平頻遭保送為例：你夠強、敵人就會敬而遠之

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德昨（26）日宣示將提出史無前例的400億美元國防特別預算案（約1.25兆新台幣），向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」，卻遭國民黨主席鄭麗文批評「玩火」、「讓台灣成為兵工廠」。對此，行政院秘書長張惇涵今日以對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，指出保送在日語叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，增強國防是為了避戰、不是成為兵工廠。

行政院會上午通過立法院14日三讀的再修正《財劃法》，以及國防部擬具《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，包括行政院長卓榮泰及張惇涵均出席院會後記者會。

張惇涵表示，他看到國民黨立委葉元之昨天在質詢運動部長李洋時詢問「要如何對付大谷翔平」，讓他想到前不久結束的美國職棒世界大賽，多倫多藍鳥和道奇的第三場比賽，大谷翔平前四個打席都打出安打，接下來四次被對手故意四壞球保送。

張惇涵說明，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，回到國防來，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，這就是總統賴清德、行政院長卓榮泰不斷強調，和平要靠實力的原因。

張惇涵直指，只要你夠強，你的對手就會敬而遠之，增強國防是為了避戰、和平，而不是成為兵工廠。

