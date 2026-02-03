喊話在野「跨越黨派藩籬」審查台美關稅協議 賴清德：共同守護得來不易的談判成果

總統賴清德今（3）日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美合作的最新進展以及後續推動方向。賴清德致詞時表示，此次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向，包含強化「經濟安全」、打造「創新經濟」、發展「繁榮未來」。他也再次喊話在野黨，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。



總統府今日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

說明台美經貿合作3戰略方向 賴清德： 不再侷限於單一產業 ​

賴清德指出，上週第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」，在美國華府舉行，此機制是在美國川普總統第一任任期內所創立，該會議則是川普總統在第二任期，第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對台美關係來說，具有重大的意義。



賴清德表示，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是政府的目標，此次台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向。



賴清德說明，第一，強化「經濟安全」，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾，未來雙方將準備成立工作小組，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。



賴清德進一步說明，第二，打造「創新經濟」，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮，台美未來將共同打造「創新經濟」，將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫。



賴清德表示，第三是發展「繁榮未來」，這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次，這樣的成果清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

期盼在野依法審查台美關稅協議 賴清德： 跳脫政黨之間的窠臼 ​

賴清德強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，就如同台美合作的雙腳，彼此缺一不可，因此接下來台灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。



賴清德指出，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界，藉這個機會，再次感謝第一線談判團隊，有他們始終在崗位上，不眠不休的努力與付出，台灣才能如此大步地向前推進。



賴清德說，期盼後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果，經濟越安全，產業就越繁榮；經濟越繁榮，台灣就越有實力走向世界。



更多風傳媒報導

