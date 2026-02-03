喊話城市利益最優先 何欣純批藍營：別演姊弟之爭政治大戲

針對國民黨「姊弟之爭」，民進黨台中市長參選人、立委何欣純3日發表看法。（何欣純提供）

針對國民黨2026年台中市長提名陷入立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣的「姊弟之爭」，民進黨台中市長參選人、立委何欣純3日發表看法。何欣純強調，這場選舉應是理念與政見之爭，而非上演「姊弟之爭」的政治大戲。她直言，台中市需要一位能「開大門、走大路」的市長，並將市民利益置於首位，而非為了黨內或個人私利爭執不休。

何欣純指出，國民黨內部的協調或初選機制屬於他黨家務事，她不予評論，但她仍公開呼籲江啟臣與楊瓊瓔，在相互競爭之前，應優先思考台中市的長遠發展。她認為，唯有將城市利益放在最優先位置，才是台中市民之福。面對藍營戰將爭鋒，何欣純展現守備姿態，試圖將選戰焦點從藍營的人事角力，拉回到政策論述的主戰場，為2026百里侯之爭提前定調。

