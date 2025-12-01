喊話宜蘭縣長提名加速 吳宗憲：藍白合會找出最好辦法
[Newtalk新聞] 2026大選將近，民進黨確定已提名律師林國漳參選，在野黨陣營方面，宜蘭縣議會議長張勝德、國民黨立委吳宗憲、民眾黨前立委陳琬惠都有意參選。吳宗憲今（1日）接受資深媒體人黃光芹專訪期間，吳宗憲再度喊話，期盼縣長人選提名越早決定越好，但藍白合一定是未來趨勢，「藍白合會找出最好的辦法，一定也是雙方黨主席同意的」。
對於2026大選，在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前會面後，已確定藍白將在大選合作。至於各縣市的人選整合與宜蘭市長人選。吳宗憲強調，藍白合是未來趨勢，在國會也並肩作戰對抗不好的法案，兩黨未來目標一樣
吳宗憲表示，國民黨與民眾黨在國會已有近兩年的合作經驗，而他與黃國昌也經常一起在立法院法制委員會合作，兩黨都是各自獨立、有自主性的政黨，絕非誰是誰小弟，一定是彼此珍惜、互相幫助。
吳宗憲進一步表示，對於2026大選藍白究竟如何合作、會不會有嫌隙等問題，各界甚為關注，以宜蘭為例，當然地方期盼縣長人選越早決定越好，但是藍白合必須從「全國合作模式」為出發點去通盤思考，所以雙方需要對話與討論，民調也是參考之一但非絕對，一切都在努力中，有合作就是好事。
吳宗憲表示，民進黨是非常會選舉的政黨，恐怕民調會灌水。由過往選舉經驗來看，通常都是協調不成，最後才會以民調為依歸，但是該如何排除非藍白陣營之意向，此次可能也必須考量，目前一切都交由國民黨主席及國民黨中央組發會處理。
