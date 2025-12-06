喊話年輕世代參與公投連署！作家：投入影響前途的救國行動

即時中心／潘柏廷報導

挾帶優勢人數的藍白立委，去年（2024）12月20日強行通過《憲訴法》、《選罷法》及《財劃法》部分修正條文，而三項法律分別造成憲法法庭癱瘓、罷免門檻提高、侵蝕中央財政的結果；民團「人民作主志工團」今年就提出以憲法為首的4項公投，只要申請自然人憑證就可參與連署。對此，作家黃越綏今（6）日在臉書向年輕世代喊話，能夠像捧場演唱會般的熱忱，投入真正影響他們前途的救國行動。

黃越綏今日在臉書表示，每次她FB的文章，只要涉及國家主權的維安，為弱勢揭發社會的不義，或批判官場的現形記，總能獲得廣大的回響。

話鋒一轉，黃越綏指出，可惜目前的立法院，在被藍白多數的政客綁架，不但罔顧納稅人的權益，更昧著良心為舔紅而出賣靈魂，「最悲哀的是，透過民意或媒體，不論是柔性的呼籲或嚴厲的譴責，猶如狗吠火車，完全無效」。

她進一步指出，加上前不久，大罷免的行動失敗，令人對政治心灰意冷；但大多數的台灣人早已認知到，在中國超過半世紀的文攻武赫下，堅持自由民主的道路，從來都是走得非常的辛苦。

對此，黃越綏分析，因此基於對台灣的熱愛，不讓公義被蔑視，民主的火苗被澆熄；公民團體才會發起，以憲法為首的四個公投案的連署：一，廢止憲訴法荒謬門檻、二，廢止罷免『提議』要附身分證影本、三，廢止罷免『連署』需附身分證影本、四，廢止罷免涉偽另科百萬罰金。她解釋，只要透過申請拿到自然人憑證，就可以參加連署，再次成為台灣人的驕傲。

同時她認為，雖然目前連署已經突破4萬多人，但離1月30日截止日期，每天還需要5千份的連署。「由衷地希望年輕世代，能夠像捧場演唱會般的熱忱，投入真正影響你們前途的救國行動」。

最後，黃越綏強調，在輸人不輸陣的前提下，既使肌少症又椎間盤突出的情況下，她仍決定盡公民的責任，星期一下午親自到萬華戶政事務所，申請自然人憑證，「一起加油，天佑台灣」。





原文出處：快新聞／喊話年輕世代參與公投連署！黃越綏：投入影響前途的救國行動

