喊話彭文正「回來我替你作證」！阿扁：我再被關沒關係

前總統陳水扁今（28）日以視訊方式跨海專訪媒體人彭文正，針對彭文正因質疑前總統蔡英文博士論文真實性而遭通緝一事表達不滿。陳水扁批評此案為「白道不如黑道」，並喊話彭文正返台，承諾願意出庭為其作證，即使因此再度入獄也在所不惜，「我關讓你恢復自由」。

前總統陳水扁今（28）日透過視訊專訪彭文正。（圖／翻攝自微微笑廣播電台YT頻道）

彭文正因多次公開質疑蔡英文未完成博士論文，涉嫌誹謗遭檢方起訴。他於2021年6月出境赴美，台北地方法院審理期間因兩次未到庭而遭通緝至今。彭文正在專訪中還原當時情況，表示2020年因女兒收到美國學校錄取通知，帶孩子前往舊金山面試，後來收到開庭通知要求返台。他解釋當時疫情嚴重，返台需要三個禮拜時間，因此提出以視訊方式出席並請律師代表出庭。然而法官開庭時詢問他為何在美國未返台，他說明回不了台灣後，法官直接起身退庭，三個禮拜後即發布通緝令，通緝期長達13年，至今已過4年，「還要9年葡萄才會成熟」。

前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

陳水扁認為彭文正並非逃亡，而是帶孩子赴美，質疑如此輕微的罪行竟使用通緝手段。他以自身經驗為例，指出自己曾因身體欠安以視訊方式開庭，質疑為何彭文正不能比照辦理，「自己的家回不來？葡萄早就成熟好幾次了」。陳水扁也提到彭文正與自己都曾遭遇「中途被換法官」的情況，但仍呼籲彭文正應該返台。當陳水扁詢問彭文正是否考慮闖關回台時，彭文正回應他一旦返台必定會被關押，就像柯文哲一樣。

針對蔡英文博士論文爭議，陳水扁表示若論文真實存在應是光宗耀祖之事，質疑教育部為何要將論文封存30年、見不得陽光。他認為問題關鍵就在被封存的檔案內容，並在此議題上打上最大問號，直呼「見不得人」。陳水扁強調彭文正案件「輕到不行」，再次喊話要彭文正盡快返台，若需開庭他願意出庭作證，即使因作證而再度入獄也無所謂。

