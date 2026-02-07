喊話想知道林宅血案真相 賈永婕：當權者請給大眾一個交代

取材自1980年代震撼全台的「林宅血案」電影《世紀血案》，近日被爆出未經前立委林義雄及其家屬同意即翻拍，引發社會各界批評。對此，台北101董事長賈永婕表示，現在才知道那個年代竟然還有這樣的事情發生，「當權者，請給大眾一個交代。」

賈永婕今（7）日在臉書發文表示，自己想要知道林宅血案的真相，「怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！這一切都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤！誰能夠告訴我們真相！」

賈永婕坦言，她現在才知道，這件事情就發生在跟她同齡的年代，「我1974年生，我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」

賈永婕的貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「真的太可怕、太殘忍了。謝謝你願意發聲！」、「當年慘案發生時， 我已為人師為人母。總覺得林義雄先生的臉上承載著台灣人的悲傷」，也有人呼籲「請給大眾給家屬一個真相！一個公道！」

