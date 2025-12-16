喊話支持卓榮泰不副署《財劃法》！張惇涵以「收到非本人訂購包裹」比喻：簽收後你要傾家蕩產負責「請問你會簽名嗎？」

行政院長卓榮泰昨（15日）宣布，將依照《憲法》第37條規定，不副署藍白惡修版本《財劃法》。對此，行政院秘書長張惇涵指出，民主政治的核心，是權力分立、相互制衡，而不是單向掣肘、更不是立法權恣意擴權。他形容，「如果收到一個不是你訂的包裹，裡面可能有違禁品，簽收之後還要你傾家蕩產負責，請問你會簽名嗎？」

針對行政院將不副署《財劃法》，張惇涵提及，「果收到一個不是你訂的包裹，裡面可能有違禁品，簽收之後還要你傾家蕩產負責，請問你會簽名嗎？」他表示，「如果你不會，那請你支持卓院長不副署《財劃法》修正案」。

張惇涵強調，「民主政治的核心，是權力分立、相互制衡」。他表示，相互制衡不是單向掣肘，更不是立法權恣意擴權，「不是《立法院職權行使法》被判違憲，就惡修《憲訴法》癱瘓憲法法庭；也不是兩次惡修《財劃法》，掏空行政院的預算編列權」。

張惇涵直言，「立法權的獨大，就是立法權的獨裁」。他直言，一年半來，行政院已窮盡憲政救濟，8 次提出覆議，全遭藍白聯手封殺，「這一次，甚至不給報告、不做討論，直接投票否決，這不是監督，這是封口」。

張惇涵指出，在野黨先把國家財政推向破產風險，再反年改，連在野黨立委都承認，會讓公教年金提早破產，「明知道會破產，為什麼還要硬幹？破產的意思很簡單，沒有人領得到半毛錢」。他質疑，「這樣，真的對得起退休的公務員嗎？真的對得起現任還在繳錢的公務員嗎？」

「當立法權獨裁成為事實，捍衛憲政秩序，就是行政權的義務」，張惇涵表示，卓榮泰依照《憲法》，做出「不副署」的決定，立法院若有不同意見，也可以依照《憲法》，提出釋憲、提出倒閣。他說，制衡的機制就在《憲法》裡，沒有行政獨裁的問題，「守護《憲法》、捍衛憲政，行政院無可迴避，也無所畏懼」。

