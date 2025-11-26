喊話政院公布財劃法試算金額 盧秀燕：符合這條件一定支持

議員陳成添指政院財劃法修法根本黑箱作業，市長盧秀燕呼籲盡速公布試算版本、若比現行制度好一定支持。（圖：中市府提供）

台中市議會今天（26日）進行總質詢，議員陳成添批評《財政收支劃分法》修法，行政院未提完整試算，就要地方支持，形同「黑箱作業」。市長盧秀燕說，行政院版本目前僅有法條、沒有試算金額，有如蓋牌，各縣市都不知實際補助金額，只有院長知道，呼籲盡速公布試算版本，若比現行制度和國民黨版好，一定支持。（寇世菁報導）

台中市議會總質詢最後一天，國民黨議員陳成添關心財劃法修法議題，並表示，台中一年上繳稅額兩千多億，前瞻基礎建設，高雄市獲得一千三百億元補助，台中只有兩百多億元，太不公平。日前立委賴士葆詢問財政部長財劃法修法政院版，要求試算，部長卻說算不出來，政院版根本是黑箱作業，詢問市長看法。

盧秀燕答詢表示，她並非反對修法，而是擔心在沒有試算公式與金額的情況下，地方財源陷入不確定風險。她說，過去財劃法依公式計算，不論中央哪黨執政，各縣市都能清楚掌握可分配到的基本額度，有利地方推動建設。但近年中央不斷調整公式，逐漸失去透明度，導致地方難以預估財政狀況。

盧秀燕指出，台中市每年上繳中央約兩千億元，卻分回不到一千億元，比如前瞻建設，高雄獲一千三百億元、台中只有兩百多億元，市府賣地與各種財務調度，七年合計約一千億，台中人口比高雄多，獲得資源遠低於高雄，地方當然擔心。

盧秀燕強調，行政院版本目前僅有法條、沒有試算金額，日前有議員批評台中補助款領到最多，隔天就遭行政院長打臉，院長說新北市才是最多，證明根本是中央蓋牌，各縣市根本不知道實際金額，只有院長知道。盧秀燕喊話中央，盡速公布試算金額，若確實比現行制度與國民黨版本更好，台中市一定感謝並支持。

盧秀燕說，不只立委和地方政府，所有縣市議員都在等中央給出試算金額，地方才能安心審預算。