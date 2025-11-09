喊話新北耶誕城升級 立委盼「多點繁榮」不只板橋獨享

民進黨立委蘇巧慧日前獲選對會正式徵召，代表黨出戰明年新北市長選舉。9日針對新北市府宣布將重新規劃耶誕城一事表示樂見其成，並提出「多點繁榮、雨露均霑」構想，強調活動應兼顧地方交通與經濟發展，讓「耶誕城」升級為全新北共享的節慶品牌。

立委蘇巧慧獲9日現身丹鳳國小，參加立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動。（張鎧乙攝）

蘇巧慧獲9日現身丹鳳國小，參加立委吳秉叡主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，現場人潮熱絡，展現親民形象。對於媒體問及新北市政府表示「耶誕城將重新規畫」的消息時，蘇巧慧指出，這是地方民意長年關注的議題，尤其板橋居民對交通壅塞、商圈分布不均等問題反映多年。她說：「我們很高興在提出這個想法後，市政府也願意重新檢討這個已經舉辦14年的活動。」

蘇巧慧表示，耶誕城確實具有觀光效應，但未來應更重視「在地經濟、交通便利與城市意義」。她提出構想，希望能朝「多點繁榮商機、雨露均霑、交通疏解順暢」的方向調整，「讓耶誕城不只是板橋的盛會，而是全新北共享的節慶品牌。」

她進一步強調，若能結合各行政區特色，打造分流活動、分散人潮，既能活絡不同商圈，也能減少交通負擔，「我認為這是升格成為『新北耶誕城』很好的方向。」

