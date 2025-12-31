喊話朝野和平 鄭麗文宣布明出席總統府元旦升旗

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026年新年前夕，國民黨主席鄭麗文今（31日）宣布，明天早上，她將國民黨出席總統府前的元旦升旗典禮。鄭麗文也喊話朝野和解，強調國民黨真的希望朝野和解、化解憲政僵局。

鄭麗文下午於國民黨中常會發表談話，她表示，2025 年的代表字，大家票選的是「罷」字，台灣內部風風雨雨，歷經了最撕裂、最仇恨、最對立的一年。所以新的一年，她希望代表字是「和」，和氣的和、和解的和、和平的和，和氣生財，家和萬事興。希望台灣社會不要有暴戾之氣，在治安上、在社會安全網上，安居樂業。

廣告 廣告

鄭麗文表示，我們需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂的歡迎，國民黨真的希望朝野和解、化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。

對於兩岸僵局。鄭麗文也喊話，國民黨一直以此做為重要使命和責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險，同樣地，國民黨也希望中國當局不要軍事相向，今天的民進黨政府也能接受「九二共識」，公開「反對台獨」。

鄭麗文強調，國民黨希望全面交流，兩岸互相了解，彼此化解仇恨、敵意。不管是教育文化、經濟、藝術體育，全方面的交流跟對話，帶來一個不同於 2025年劍拔弩張、對立仇恨，甚至可能軍事衝突相向的一年。他們每一個人都有責任，讓全世界與下一代感受到和平帶來的紅利。

鄭麗文表示，明天早上6點，她會代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮。因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨。所以中華民國的元旦，我們到總統府參加升旗典禮。因為我們永遠捍衛中華民國憲法，希望全台灣的同胞、各位好朋友可以參加總統府前面的元旦升旗，也歡迎大家來參加中國國民黨中央黨部前面的升旗典禮，希望明天開始又是新的一頁、新的開始。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

憲法法庭週五判決受矚 黃國昌斥：不具任何法律效力的廢紙

共軍突襲軍演如照妖鏡！律師：舔共內鬼現形！凸顯國民黨害台三大事實