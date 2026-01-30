喊話朝野在國防議題放下歧見 賴清德：為子弟兵、守護主權爭取更多預算

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德赴花蓮勗勉國軍（圖／總統府提供）

農曆春節即將到來，總統賴清德今（30）日上午前往花蓮勗勉國軍時表示，新的一年，期勉大家持續秉持忠誠軍風，落實新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，成為一支有榮耀、有紀律、有戰力的鋼鐵勁旅。賴清德也說，政府會用最大努力支持國軍，讓大家無後顧之憂；也希望朝野政黨能夠在國防、國家安全議題上，放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算，投注更多資源。

賴清德今日上午赴花蓮勗勉空軍792旅第613營2連、陸軍花東防衛指揮部，致詞時表示，感謝大家在過去一年堅守崗位，全年無休保衛國家，許多國軍弟兄姐妹在春節期間、國人團聚的時候，也必須要留守基地，繼續全天候捍衛國土，大家辛苦了，也感謝大家，因為有各位同仁平日精進戰備演務，以及守護花東地區安全的辛勞，才能夠讓國人有安全平穩的生活環境。

廣告 廣告

賴清德指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在漢光演習、立即戰備操演、基地任務，以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的結果，他要給予最大的肯定。而在去年年底，中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，讓社會感到安心、放心。

賴清德表示，希望朝野政黨能夠在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算，投注更多資源。（圖／總統府提供）

賴清德說，新的一年，期許各位保持「軍民一體」、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性戰力，共同守護國家、人民的安全。同時，他要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，成為一支有榮耀、有紀律、有戰力的鋼鐵勁旅。

賴清德強調，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姐妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂；也希望朝野政黨能夠在國防、國家安全議題上，放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算，投注更多資源。

最後，賴清德也再次肯定，並代表全體國人感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞，祝福大家身體健康、家庭美滿幸福、工作順利，也向各位拜個早年。

更多三立新聞網報導

經濟學人專訪鄭麗文！盼上半年與習近平會面 成她生涯「最大豪賭」

總預算持續卡！藍白提案拆TPASS等718億新興計畫 傅崐萁：回應人民期待

立院會期最後1天！傅崐萁稱軍購要4.5兆：賴清德、卓榮泰別再跟人民作對

致函教宗響應「世界和平日文告」 賴清德：民主、和平與繁榮是國家路線

