喊話朝野黨團再協商《財劃法》 賴清德：不能明知院版要送出還強行表決

記者劉秀敏／台北報導

行政院日前通過《財政收支劃分法》修正草案，但立法院程序委員會25日在藍白聯手下，以人數優勢將院版《財劃法》暫緩列案。針對《財劃法》爭議，總統賴清德今（26）日指出，在野黨兩次修《財劃法》，如果按照第二次修的版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反《公債法》，希望立法院朝野黨團能夠進一步協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論、沒有經過社會溝通、沒有採納行政院意見，這樣的《財劃法》版本很難推動，對國家的整體發展是不利的。

賴清德今日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並親自召開記者會，向國人說明國安團隊所擬定的兩項行動方案。

記者會尾聲，賴清德也主動提及《財劃法》修法爭議。他表示，台灣經濟持續不斷地在進步，前總統馬英九執政八年，整體經濟進步雖然沒有達到馬英九在競選時提出的經濟成長率6%、國民平均所得3萬元美金、失業率降到3%，但在馬英九任內8年，平均年經濟成長率也有2.8%。

賴清德提到，而在前總統蔡英文任內八年，每年經濟成長率3.2%，股市也由8000點上漲到2萬3000多點，成長155%。當然，台灣今年的經濟更是明確成長，包括去年第四季經濟成長率4.84%、今年第一季5.48%、第二季8%、第三季7.6%，今年整體經濟成長率可望達到6%左右。

賴清德指出，經濟成長率增加，國民平均所得就會增加，所以台灣現在國民平均所得是3萬8000多塊美元，高於日本、南韓，如果經濟持續發展下去，大概在明、後年，國民平均所得就會超過4萬美金。這自然就會增加國家稅收，大家可以看到，在蔡英文任內，每年稅計都有賸餘一千多億、兩千多億、數千億，累積有數千億元。

賴清德表示，因此，在蔡英文任內，國家不僅僅提高國防預算，強化國防力量，讓國家更安全，也推動了各項各項建設，投資許多的社會照顧，包括0到6歲國家一起養、高中職公立私立免學費、私立大學學費補助以及長照2.0等。

賴清德認為，如果《財劃法》是一個合理的中央跟地方的財政分配，未來中央還是會有能力去推動國防建設、國家建設、經濟發展以及對人民的照顧，但次在野黨兩次修《財劃法》，第一次從中央搬走了4165億元，已經讓明年度中央政府總預算不得不舉債3000多億；第二次修法又從中央拿走了2000多億，如果按照第二次在野黨修的《財劃法》版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反《公債法》。

賴清德表示，希望立法院朝野黨團能夠進一步協商，不能夠明知道行政院的版本要送出了，然後直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論、沒有經過社會溝通、沒有採納行政院意見，這樣的《財劃法》版本很難推動，對國家的整體發展是不利的。

因此，賴清德也利用這個機會，敬請立法院朝野黨團，還有立法跟行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院的《財劃法》版本已經送到立法院，應該交付委員會討論，然後討論出一本新的《財劃法》，既能保存中央的力量，也能夠落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才好。

賴清德說，大家可以看到今年，丹娜絲颱風來了，立法院通過特別預算；花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情，又通過特別預算；台中爆發非洲豬瘟疫情，也需要中央的協助。如果根據立法院第二次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或是去保護國家、提供國防預算。

最後，賴清德表示，希望立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，還有每一個人民的福祉，重新坐下來好好談論《財劃法》，這個才是真正對國家有幫助的，「如果能夠談論出一個合理的《財劃法》，國防特別預算不會有問題。

