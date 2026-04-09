喊話李洋「別變成民進黨的形狀」 鍾沛君高度懷疑1事

彰化「和美全民運動館」7日正式啟用，縣長王惠美、運動部長李洋等人出席開幕儀式，不過卻發生王爭取運動部協助彰化縣其他全民運動中心等案興建，向李遞交計畫書，但李以「預算沒有通過」為由未收下的窘境。對此，國民黨台北市議員鍾沛君則喊話李別變成民進黨的形狀，並高度懷疑這不是李的本意。

鍾沛君昨（8）日在臉書指出，李洋到彰化出席建設落成，與王惠美同台，王準備爭取運動中心經費的資料要交給李，結果李推說「總預算沒有過」，拒收資料。鍾表示，其實很為李感到不值，因其高度懷疑，這不是李的本意，但是因為民進黨整組戰狼化，從賴總統，到卓院長，還有其他閣員整天想的都是吵架鬥爭，這套「總預算沒過」的說辭，很可能也是閣員被要求的教戰守則。

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鍾沛君質疑，李洋今年以來有沒有領到薪水？「我知道有，不是總預算還沒有通過嗎？」鍾強調，總預算卡關，是因為民進黨政府違法拒編軍人加薪預算，不但剋扣軍人待遇，也踐踏憲政體制，藍白陣營正在為此抗爭，李或許不能贊同在野陣營的主張，但王的陳情，在情在理，興建運動中心，推廣國民體育，本來就是李洋的工作之一，「清流如你，難道也要荒廢嗎？淪為劉世芳，梁文傑，管碧玲之流的政治廚嗎？」

李洋今被問及此事透露，他當下有跟王惠美明確表達，預算確實沒有過，並詢問縣長是否有正式發函，若有正式發函，運動部都會入案，「以現行狀況來講，我們都會去研究是否可以進行補助，當然中央跟地方都很希望能建置更多供民眾使用的場館來增加我們的運動的可能性」。

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