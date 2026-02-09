喊話江啟臣？鄭麗文稱台中非定於一尊：除非協商破局不會走到初選

鄭麗文稱台中未定於一尊，盼不要走到初選。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（9日）接受網路節目專訪表示，縣市長提名採民調占七成、黨員投票占三成「七三制」是初選模式，台中不會走到初選，除非協商破局，才會自動進入初選模式。她並意有所指對立法院副院長江啟臣喊話，台中非艱困選區也未定於一尊，給黨中央壓力或誤解遊戲規則無助選情。

她說，「七三制」是初選模式，國民黨行之多年的遊戲規則，過去連勝文、徐巧芯都曾依照初選出線，黨內明文規定都可以討論，若要修改必須經過正常程序，國民黨已公布縣市長提名辦法，將儘量不要走到初選，可以協調儘量協調，就像台南模式，陳以信同意禮讓謝龍介出線。

廣告 廣告

鄭麗文意有所指稱，希望黨內同志熟悉黨內遊戲規則，不要有不必要的反應或情緒、誤解遊戲規則讓權益受到影響，並稱給黨中央壓力無助選情，她也不會因人設事改遊戲規則；隱約回應江啟臣日前指控黨中央違反「白紙黑字」協議。

鄭麗文說，台中人選之一的楊瓊瓔很資深優秀、有百分之百參選到底決心，楊不是來虛晃一招、打知名度、換東西的；江啟臣當過黨主席、現任立法院副院長，過去大家寄予期待，但不代表黨內定於一尊，尤其台中在國民黨內非艱困選區，三月底內參民調也未公布明確的日期，黨並未違反協議，會記取八年前教訓、避免消息走漏。

鄭麗文說，如果連內參民調跟初選考驗都無法通過，大選只會更有挑戰，她完全沒有拖延，也認為程序上不可能更快了。她說，凡事按造步驟走，不管是恩人或親人、仇人，都不會量身訂做、一視同仁。

至於宜蘭部分，鄭麗文說，國民黨內部協調順暢，2月底內參民調決定人選，並與民眾黨陳琬惠協調，但大選是面對新潮流本命區有挑戰的，希望穩住宜蘭。談到新竹縣副縣長陳見賢請辭黨部主委，她說，進入初選模式就要離開黨部主委位置，完全符合黨內規定，並無球員兼裁判，過去未進入初選模式、內部協調時，也從未要求擬參選人辭掉黨職。

她認為，國民黨2026提名遊戲規則四平八穩，沒有問題，不要自亂陣腳；黨中央願諒解候選人心情起伏，黨主席很公平，盼一碗水端平。鄭表示，希望儘量不要走到初選、殺到刀刀見骨，國民黨若因無法團結而破裂，反而大選會跑去支持民進黨。

另外，針對日本首相高市早苗率自民黨贏得歷史性勝利，獨占眾院2/3席次。鄭麗文說，對選舉結果不意外，高市早苗解散國會前評估已有勝算，且獲自民黨派系支持，之前有國會議員拜會國民黨，她都有祝福對方「凍蒜」。

更多太報報導

江啟臣嗆黨違反白紙黑字 鄭麗文稱非因人設事：一切回歸制度

蕭旭岑酸谷立言「只比科長大一點」 江啟臣打臉：應該是大使、中將等級

認為藍3月底決定中市長提名「太晚」 盧秀燕：應挑黃道吉日早點把民調辦一辦