喊話澎湖在野陣營協調 葉竹林向國民黨遞橄欖枝

葉竹林以無黨身份投入下屆澎湖百里侯之爭，並向國民黨遞出橄欖枝爭取整合。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前馬公市長葉竹林率先以無黨籍身分宣布參選澎湖縣長後，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全呼籲勿蹈本屆縣長選舉「三脚督」前車之鑑，讓綠營漁翁得利。葉竹林向新任國民黨主席鄭麗文提出邀請，希望邀集在野陣營協商，並表態願與陳雙全公開會面。

針對葉竹林宣布參選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全表示，依照國民黨黨章規定，黨員退黨4年後才能恢復黨籍，同時當年不得代表國民黨參選公職，期間曾10餘次與葉竹林協調希望記取本屆縣長選舉「三脚督」教訓，不要再讓綠營漁翁得利。

葉竹林表示，宣布參選縣長不是在尋求代表國民黨參選。他與團隊始終堅持的方向只有一個：非綠、在野陣營合作，共推最具勝選實力的人選，贏回澎湖。陳雙全提到與其協調多次，這是不正確的說詞，也非事實。因為從未有正式公開的協商，私下也僅止於碰面時的「閒聊」，但絕非是縣長選舉的協調。

另外，葉竹林也誠摯地向國民黨鄭麗文黨主席呼籲，有機會到澎湖來走訪時，就澎湖縣長選舉一事，邀集所有非綠在野陣營的縣長參選人進行初步討論、交換意見，之後再由各方幕僚進行後續協商。

同時他也願意在最短時間內與縣黨部陳雙全主委公開會面。並真心期盼陳雙全主委能以大局為重，將國民黨在澎湖的困境，一一向國民黨中央彙報，認清目前非綠在野陣營需要的是團結與合作，當前的重點是，國民黨澎湖縣黨部要放下成見，有大格局才能成大事；非綠在野陣營唯有合作，才能共同贏回澎湖。

