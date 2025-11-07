喊話發展國旅三大優勢！ 賴清德：人民有錢有閒要引導到觀光

ITF台北國際旅展今（7日）開幕，總統賴清德出席致詞時表示，台灣要以觀光立國，要發展國旅三大優勢，包括國人放假時間變長、政府進行社會投資與補助、開放移工解決旅宿業人力缺口，他指出，「人民有錢有閒」，接下來就要引導到觀光旅遊。

賴清德喊話發展國旅三大優勢。（圖／中天新聞）

賴清德表示，今年ITF旅展每個攤位設計都很棒且創新，內容豐富，呼籲國人不要錯過難得機會，買到就是賺到，不管是國旅或國際旅遊都值得大家來採購。他強調，台灣要團結合作，善用好山、好水、好風情，還有美食、美景與美麗的多元文化，推動無煙囪觀光產業，帶動經濟發展造福國人。

針對推動觀光目標，賴清德指出，去年國旅觀光產值已達8378億元,盼2030年能破兆元。他期待交通部、行政院能盡速成立專責研究單位，負責人才培育、商品開發及結合觀光產業鏈擴大效益。他也提到，旅遊分為國旅、入境及出境三大面向，對台灣都很重要，未來要提高國旅產值，特別是國際客入境的旅遊，今年有123個國家與城市來參展，交通部也應協助國內業界去各國旅展參展。

賴清德盼透過「北迴之巔」與「微笑南灣」2張名片，在國際打響台灣觀光名聲。（報系資料照）

賴清德提到要發展國旅三大優勢，首先是國人放假時間變多，今年開始有9次連假共33天。其次是台灣經濟成長過程中，政府做了很多社會投資，如0至6歲國家養、高中職免學費、私立大學學費補助每年3.5萬元、長照3.0如火如荼展開，過去家庭有錢要先吃飯、教育及醫療等，現在這些問題社會制度有一定程度解決，且還持續減稅，省下來的稅金國人可自由運用就可去旅遊。最後則是行政院已要求勞動部幫忙，開放移工協助旅宿業人力問題。

賴清德說，有時間又有錢了，旅遊就是一個項目，人民有錢有閒要引導到觀光。他坦言國旅仍有很大挑戰，若觀光品質差不多、花的費用差不多，國人可能優先選擇出國，上述三大優勢也很適合國外旅遊推動，去年赴日旅遊6百多萬人次，因交通費用便宜、路網頻繁，接下來要做到大家一起組成國家隊來推動觀光。

賴清德也請交通部和觀光署留意，各縣市政府都有非常好的活動，如何提高品質並擴散效益，吸引更多國人去旅遊，特別是非連假期間要把它串連起來。他舉例，像台南就有台灣國際蘭花展、芒果節等，南投也有國際茶博覽會，新北有天燈等，應該整合起來以季節性優化。

今年台北國際旅展一共有123個國家、城市參展。（圖／中天新聞）

賴清德強調，觀光產業鏈也要精進服務品質，比照國外競爭，現在國旅和以往不同，觀光飯店競爭對手不只是國內，是跟國際競爭，如今國人休假時間變長，業者要有此觀念。他說，觀光署推動的「北迴之巔」與「微笑南灣」就是串聯的例子，希望要透過這兩張名片向國際打響台灣觀光品質，政府也要和民間、業界討論，如何充實吸引力與實力，以觀光立國也以觀光會友。

