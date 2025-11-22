喊話白營「助攻國民黨這3人」！郭正亮獻策藍白合細節：不能小看這件事

藍綠白積極備戰2026大選，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的主席高峰會談也於19日順利落幕，被外界視為藍白合的正面訊號；前立委郭正亮指出，民眾黨若能在高雄、台南以及屏東助選藍營縣市長候選人，可以有效強化藍白合的力道。

郭正亮在《亮話天下》節目中分析，以國民黨的縣市長候選人來說，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政實力很強，基本已經沒有懸念，反倒是立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉會比較需要額外的助力；郭正亮直言，如果上述三人可以得到民眾黨的公開支持，挑戰2026就真的有贏面。

廣告 廣告

「如果這個黨的旗子插出來，說民眾黨願意支持謝龍介，綠委林俊憲嚇都嚇死了」，郭正亮認為，不能小看「民眾黨的支持」這件事，畢竟白營的空氣票就擺在那邊，合作模式部分，郭正亮建議，柯志恩可以允諾當選後「分2、3個內閣給民眾黨」。

郭正亮指出，民進黨在高雄可能會派立委賴瑞隆，大概明（2026）年1月就會有動作，因此柯志恩雖然沒有民眾黨的潛在對手，但雙方還是要談妥合作方式。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

