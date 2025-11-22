喊話白營「助攻國民黨這3人」！郭正亮獻策藍白合細節：不能小看這件事
藍綠白積極備戰2026大選，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的主席高峰會談也於19日順利落幕，被外界視為藍白合的正面訊號；前立委郭正亮指出，民眾黨若能在高雄、台南以及屏東助選藍營縣市長候選人，可以有效強化藍白合的力道。
郭正亮在《亮話天下》節目中分析，以國民黨的縣市長候選人來說，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政實力很強，基本已經沒有懸念，反倒是立委柯志恩、謝龍介、蘇清泉會比較需要額外的助力；郭正亮直言，如果上述三人可以得到民眾黨的公開支持，挑戰2026就真的有贏面。
「如果這個黨的旗子插出來，說民眾黨願意支持謝龍介，綠委林俊憲嚇都嚇死了」，郭正亮認為，不能小看「民眾黨的支持」這件事，畢竟白營的空氣票就擺在那邊，合作模式部分，郭正亮建議，柯志恩可以允諾當選後「分2、3個內閣給民眾黨」。
郭正亮指出，民進黨在高雄可能會派立委賴瑞隆，大概明（2026）年1月就會有動作，因此柯志恩雖然沒有民眾黨的潛在對手，但雙方還是要談妥合作方式。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
向曹興誠發出最後通牒！游盈隆：7天內公開道歉 否則將提告
國民黨立委31罷免案全數失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆與聯電創辦人曹興誠互槓。曹興誠卻稱「把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」、「無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨」；游盈隆當時曾揚言要對曹興誠提出加重毀謗告訴。游盈隆21日晚間在臉書向曹興誠發出了最後通牒，他表示，已向曹興誠發出律師函，要求他在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將會正式提告。中時新聞網 ・ 19 小時前
2028一定是藍綠對決嗎？游盈隆爆柯文哲想法可能改變
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談落幕， 2028年總統大選是否藍白合，成為焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2028就一定是一對一、藍綠對決嗎？他認為未必。這裡面有一個重大變數，如果民眾黨前主席柯文哲沒有被法院確認涉及貪污治罪條例，甚至圖利等罪，他可能在2028年想法會改變。中時新聞網 ・ 7 小時前
2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。中時新聞網 ・ 21 小時前
彰化男涉毒駕撞死停等紅燈機車騎士 遭聲押禁見
（中央社記者鄭維真彰化20日電）陳姓男子涉嫌毒駕，於彰化縣員林市追撞停等紅燈機車後肇逃，導致1死2傷，事後還棄車逃逸，警方循線將他逮獲，今晚經檢察官複訊，認其犯殺人、毒駕等罪嫌重大，聲請羈押禁見。中央社 ・ 1 天前
藍白必合？郭正亮預判柯志恩若做這事有贏面
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注。對此，前立委郭正亮昨（20）日談到，高雄方面，民進黨普遍認為綠委賴瑞隆比較有可能出線，國民黨立委柯志恩如果能和民...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
示警「張善政不一定會贏」！吳子嘉爆綠營大咖黑馬親征：政壇的震撼彈
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰。吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨......風傳媒 ・ 7 小時前
南投驚悚車禍！砂石車擦撞機車倒 女秒棄車躲劫
南投縣 / 綜合報導 南投縣1名55歲李姓女子，昨(20)日下午1點多騎車要去竹山鎮 紫南宮 拜拜，遇到1輛右轉砂石車阻斷她的去路，當下她驚覺會被砂石車撞到，趕快後退，卻疑似右被砂石車後方的車身擦撞，連人帶車倒地，她嚇得連滾帶爬往後逃，差點就被砂石車輾過。 砂石車開到路口右轉，這時它的右側有一輛機車經過，女騎士看到砂石車要轉彎，趕快煞車往後退，但砂石車車頭轉過去，後面的車身也跟著轉動，疑似擦撞到機車，女騎士連人帶車倒地，她也當場嚇到在地上邊爬邊往後，整個人連滾帶爬逃命，驚險躲過一劫。當事李姓女騎士說：「(砂石車)一個大轉彎，就把我給捲進去了，碰到我的時候，我已經覺得來不及了，快死掉了，一瞬間就趕快抽身出來。」女騎士想到事發當下，還是相當驚恐，連手都在抖，她的雙腳和膝蓋，更因此受傷包紮，當事李姓女騎士說：「嚇死了，整個都一直發抖，坐在旁邊，回不了神。」車禍發生在南投竹山這處路口，55歲的李姓女騎士，當時從紫南宮拜拜完，要騎車到其他廟拜拜，途中遇到砂石車右轉，當下就覺得可能被撞到，因此往後退但退得不夠後面，南投縣警竹山分局第四組組長曾英浩說：「大型車輛本身有很大的視野死角，(轉彎時)後輪會向內縮，產生較大的內輪差。」警方提醒，機慢車經過路口遇到大型車輛轉彎，要避開內輪差，就要保持3公尺以上距離，大約就是兩台機車、一台小客車長度，最好是在路口等車開過最安全，此外如果砂石車未禮讓機慢車，可以裁處1400元以上罰鍰。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
揪打牌注意！ 好友聚會恐成賭博 「場地」選擇是關鍵
打麻將、打牌是許多人喜愛的休閒活動，但究竟何時會從單純娛樂變成違法賭博？這界線往往讓人感到困惑。專家解釋，賭博罪的成立關鍵在於「場地性質」。若在公共空間或公眾可進入的場所進行，可能涉及賭博罪；而在私人住家或民宿打牌，除非開放給不特定人士進入，否則難以構成違法。此外，打牌時收取的「清潔費」、「水電費」等名目費用，在某些情況下可能被視為「抽頭金」，增加觸法風險。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力
富邦集團今（22）日於輔仁大學舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，主題為「勇續e世代 減碳悍未來」，吸引近6千名員工與家屬齊聚，展現企業永續與運動力。活動不僅是運動嘉年華，更結合ESG理念，從服裝、餐具到遊戲設計全面落實環保，讓永續精神走進每個家庭。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 9 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
歡迎周子瑜回台開唱！ 賴清德讚台灣經濟進步：有錢有閒看演唱會
金馬獎22號登場，總統賴清德今（21）日晚間到台北大巨蛋新開幕的影城觀賞入圍作品《大濛》，呼籲大家支持國片，也談及TWICE成員周子瑜本週首度在台灣演出，他開心歡迎台南麻豆人回來表演。同時賴總統指出，台視新聞網 ・ 20 小時前
被吳子嘉爆復出參選桃園市長！鄭文燦這樣說
[NOWnews今日新聞]桃園前市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年，媒體人吳子嘉則爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。不過，民進黨桃園市議員魏筠今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
魏科夫欲從烏俄和平方案牟利？ 歐洲官員斥「該去看精神科醫生」
美國政治新聞網站《政客》（Politico）21日報導，美國針對烏俄終戰提出的最新和平方案，計畫利用凍結的俄羅斯資產「牟利」，讓歐洲官員怒不可遏，警告這將破壞他們協助烏克蘭度過戰爭難關的努力，更斥責美國總統川普的特使魏科夫「該去看精神科醫生」。自由時報 ・ 3 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
游盈隆點名蔡英文選台北市長！ 吳思瑤驚嘆：亂點選舉譜
民進黨2026年台北市長選將未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，台灣民意基金會董事長游盈隆日前則提及，民進黨如果真的想贏，提名前總統蔡英文可能有點希望。對此，民進黨立委吳思瑤昨（21日）被問及此事時，驚訝地笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」。中時新聞網 ・ 2 小時前
新北市長民調蘇、李、黃互比支持度僅16.1% 黃國昌：虛心接受作為參考
2026年九合一大選，其中新市長選舉備受關注，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。昨一份新北市長民調公布，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。若以李、蘇、黃互比，黃國昌支持度也僅16.1%。對此，黃國昌表示虛心地接受作為參考。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前