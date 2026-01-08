喊話盧秀燕跟進 何欣純拋政見：台中國中小營養午餐免費

喊話台中市長盧秀燕跟進，台中市長參選人、綠委何欣純也拋出「營養午餐免費」政見。 圖：何欣純辦公室提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前拋出「營養午餐免費」政策，基隆市也隨即跟進。對此，民進黨立委、台中市長參選人何欣純今（8）日也拋出政見，直言「盧市長不做的，何欣純來做」，承諾若當選市長，將由台中市政府全額負擔台中國中、小學營養午餐費用，替家庭與孩子每年節省萬元以上的開銷。

何欣純指出，台中市目前國中小學生將近24萬人，早在3年前，立法院副院長蔡其昌競選時即提出「營養午餐免費」政見，但未能成功；而台中市長盧秀燕上任以來，市府對此議題始終「不鬆口、不作為」。她強調，現在台北市已決定於今年9月實施，基隆也跟進，中部的彰化、南投更是已實施多年，苗栗也宣布今年將上路，身為全國人口第二大的城市，台中「沒有理由不做」。

何欣純表示，台中市政府今年度已編列約14億元作為學校午餐相關經費，只要再增加約20億元預算，就能讓全市國中小學生與家庭真正減輕負擔，「為何不能做？」她直言，這不僅是教育政策，更是直接回應家長與孩子的實際需求。

何欣純也再次呼籲盧秀燕，儘速在今年暑假前向市議會提出追加預算，趕在9月開學前上路，讓台中所有孩子與家庭都能感受到市府的支持與關心。她提醒，若政策延宕至她上任後才推動，最快也要等到明年9月，等於多拖2年，對家庭負擔並不公平。

何欣純最後表示，她無法理解「市府可以做，卻選擇不做」的原因，但自己願意跟隨民意前進，因為這項政策的底氣，正是來自市民最真實、最迫切的需求。

