喊話立法院可坐下來談 卓榮泰：現在審總預算和強化防衛特別預算最重要

行政院長卓榮泰接受媒體聯訪。資料照片行政院提供



行政院長卓榮泰今(12/9)日表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快審明年的中央政府總預算，另外一個是盡快審查《強化防衛韌性特別條例》跟特別預算，這兩件一件關係人民、一件關係國家主權跟安全，但是立法院卻步步進逼、層層圍堵，提出許許多多現在不應該被大家花這麼多時間來討論的議案，包括《國籍法》、中配6改4等等，這些都不是現在最急迫的。

卓榮泰今日出席「2025行政院長與商業領袖座談會」，會前媒體詢問行政院擬不執行新版《財劃法》，國民黨團表示卓榮泰應與立院討論解決方案時，他回應說，現在立法院最重要的一件事是趕快審明年中央政府總預算，這個是有關全國人民能否在明年讓政府順利施政、好好的把國家發展、照顧人民的一個最關鍵的一筆總預算；另外一個是盡快審查《強化防衛韌性特別條例》跟特別預算，包括《國籍法》、中配六改式等等，這些都不是現在最急迫的。

他指出，行政院心心念念的、最在意的是明年能不能順利的執行，等一下會跟商業界團體先進們開會，也是要他們表達很多國家重大建設會依序進行，但是如果沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種做法。

卓榮泰強調，只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別預算、特別條例，好好的審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，為的是讓人民能夠得到照護、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障、安全能夠勇敢的捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求。

