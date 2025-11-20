喊話立院不放棄財劃法協商！卓揆：勿讓國家成「財政失速列車」

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（20日）拍板通過《財政收支劃分法》部份條文修正草案，行政院長卓榮泰親上火線召開記者會表示，經多次與地方財政主管機關會商後，提出最具共識的版本，將中央給地方的財源提高至新台幣1.2兆元，新增釋出1,871億元。雖然盼立法院支持政院版本，但卓榮泰還是忍不住說，如果讓立院新修正的財政劃分法據以執行，那是一場財政的土石流，一定會釀成巨大的災害，千萬別讓國家成為「財政失速列車」。他強調，協商未至絕望前，行政院不會放棄協商，但要政院執行違憲、違法的法律，「國人不容許，行政院也做不到」。

針對未來立法院不接受院版、仍一意孤行要執行再修版，覆議、不附署等手段，執政團隊如何拿捏？卓榮泰說，如果未來立法院繼續杯葛，會拜託執政黨團一定要據理力爭；他強調，立法院要求退回重編，毫無道理、無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編，所以都是無法執行的，這道理很清楚。

卓榮泰裁示，財政收支劃分法是國家財政的根本大法，也是一部財政的憲法，相關調整修正涉及財政資源與事權重新分配，應由中央與地方共同合作，在滿足地方財政需求、落實地方自治及維護中央財政能力等考量下，通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制之公平性與合理性，充分討論，審慎規劃。

卓榮泰說，這次提出的修正規劃，經過政院及財政部前後多次邀集地方政府會商，兼顧中央與地方施政需要，併同事權及支出權責檢討，釋出合理財源規模，直轄市與非直轄市均適用相同分配機制。原則上，凡屬地方自治、涉民眾基本生活福祉之普遍性及均衡性之常態辦理事項，納入基本財政需要額，由中央統籌稅款優先補足該需要額與基本財政收入額間之差額，讓財政資源分配更公平、合理。此外，財政努力及基本建設需求之分配，採用更多元與兼顧城鄉特色指標。一般性及計畫型補助款仍維持舊制模式，有助中央協助地方推動建設、促進經濟平衡發展。

卓榮泰強調，該案為政府重大政策，後續請財政部會同主計總處及國家發展委員會等相關部會，加強政策論述及對外說明，以利外界瞭解及支持行政院版本財政收支劃分法。

不過，卓榮泰也忍不住再以強烈字句批評立院財劃法「再修版」，他說，那就財劃法再修惡就如同「財政的土石流」，不僅有法律問題，還有程序瑕疵，是「違憲違法的法律」，如果「要逼行政院接受違憲違法的法律、執行違憲違法的法律、編訂違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許。」而「匆忙透過再修版，要求行政院變更甚至重編，這都違反程序正義。」、「使中央政府變成一個違法的政府」，最後，卓榮泰請求立法院能夠停止收回目前在立法院透過的這種錯誤的版本。

行政院會今日拍板通過政院版財劃法修法，根據該草案指出，中央對地方的補助，包含：統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助共3項合計不低於今年，預計整體挹注地方稅收與補助款合計經費將達新台幣1兆2,002億元，較舊制增加1,871億元，創歷年新高，也是推動地方自治量能提升的關鍵改革。

財政部國庫署署長陳柏誠說，政院版財法修正案將統籌分配稅款規模調整至8,213億元，較舊制增加3,537億元，其中，營業稅地方分成比例從40%提高至85%，土地增值稅全數改歸地方，菸酒稅在扣除法定分成後也全額釋放給地方。

針對立院財劃法再修正版本，卓榮泰說，若明年度中央總預算被要求依該版本規定重新調整，中央將被迫在原規劃3,000億元舉債之外，再增加2,600億元舉債，已明顯違反《公債法》舉債上限15%的規定，強調行政院總預算「編不來也編不得」。

卓榮泰強調，若不增加舉債，只能大幅刪減既有政策支出，但無論哪一種選擇，對國家都無法承受，希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎看待行政院版的財政收支劃分法，我們會用最快的速度將今天通過版本送請立法院審議，希望能夠獲得立法院的支持，共同把我們的財政穩健回復常軌，當國家被迫、被逼坐上一部財政失速列車，這部列車難以掌控一定會出狀況，如果讓新修財劃法繼續執行，那是一場財政土石流，一定會釀成巨大的災害。』

卓榮泰重申，「地方有事，就是中央有事」，中央財政必須保持調節能力，而不能被再修版掏空。他強調，協商未至絕望前，行政院不會放棄協商，但要政院執行違憲、違法的法律，「國人不容許，行政院也做不到」。

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。 圖：張良一/攝

新版財劃法3大問題。 圖：財政部提供

再修版財劃法3大問題沒解決，5大問題更嚴重。 圖：財政部提供

政院版財劃法修法5大目標。 圖：財政部提供

政院版財劃法修法5大優點。 圖：財政部提供