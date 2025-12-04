喊話立院回頭是岸！財劃法覆議案若遭否決 行政院曝下一步

行政院發言人李慧芝回應，會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段。（圖：行政院提供）

針對立法院日前通過的新版本《財政收支劃分法》行政院已正式提出覆議。由於該版本中央須額外撥付2646億元給地方，讓總額突破1.4兆。行政院發言人李慧芝表示，假設立法院最終否決覆議案，行政院仍會在憲政程序內尋求救濟，但她也強調，仍希望立院能回到行政院版本，在財政水平分配與事權配置上有較合理的方案。

行政院長卓榮泰先前召開記者會，點出新版財劃法的問題。像是兩次修法累積的5638億元舉債，違反公共債務法對年度舉債不得超過歲出15%的限制。新法以固定金額與比率保障地方補助，甚至禁止調整延續性計畫補助，已影響行政院的預算編製權，與憲法第70條精神牴觸。

行政院重申，作為憲法機關，必須維護財政秩序與憲政原則。李慧芝指出，立法院以一天倉促完成審查，結果卻造成中央財政被大幅限縮，影響施政，也不符法制程序精神。她呼籲立院應重新審議行政院版，以確保中央仍具備管理財政與執行政策的能力。並以「立院回頭是岸」為主要期待，希望透過正當程序維持財政運作的穩健與合理。