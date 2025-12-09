喊話立院審總預算、1.25兆軍購 卓榮泰：中配參政修法非最急迫

行政院長卓榮泰喊話立法院儘速審查中央政府總預算與1.25兆軍購特別條例。(行政院提供)

行政院提出的《財劃法》、115年度總預算案及1.25兆軍購特別預算條例等皆遭立法院擱置。行政院長卓榮泰今（9日）表示，修正《國籍法》與中配六改四都不是現在最急迫的，只要立法院將中央政府總預算及強化防衛韌性特別預算、特別條例好好審議，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。

行政院長卓榮泰今（9日）針對中央政府總預算與1.25兆軍購特別條例卡關表示，現在立法院最重要工作有兩件事，第一為盡快審理明年的中央政府總預算，此項為最關鍵，攸關全國人民明年能否讓政府順利施政、推動國家發展、照顧人民；第二則是盡快審查強化防衛韌性的特別條例及特別預算。

廣告 廣告

卓榮泰說明，中央政府總預算與強化防衛韌性特別條例，一件是關係人民、一件是關係國家主權與安全，但立法院卻步步進逼、層層圍堵，提出許多目前不應該耗費大量時間來討論的議案，例如修正《國籍法》與中配六改四，這都不是當前最迫切的議題。

卓榮泰強調，行政院心心念念、最在意的也是明年能不能順利執行施政，「我會與商業界的團體先進開會，表達國家重大建設皆會依序進行，但若沒有中央政府總預算，所說的僅能成為一種想法，不能成為做法。」

卓榮泰指出，只要立法院好好審議中央政府總預算、強化防衛韌性特別預算與條例，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」，政府為的就是能讓人民得到照顧、國家持續發展、主權受到保障，「就是如此，沒有其他要求」。





更多《鏡新聞》報導

新版財劃法覆議失敗 府院不採「不公布不副署」

財劃法覆議案第八度闖關 藍白59：50聯手否決

「買醬油的錢不能拿去買醋」 卓揆對財劃法提覆議案