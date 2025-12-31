喊話立院速審總預算 賴清德：將持續推動長照 、AI等政策

賴清德表示，期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。（圖／方萬民攝）

總統賴清德今（31）日發文指出，新的一年，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。

賴清德說，要感謝卓榮泰院長及行政團隊的用心規劃。不過，目前立法院仍未通過 2026 年度中央政府總預算，也期待立法院能儘速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路。

賴清德提到，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但政府始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。「新的一年，讓我們彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂！」。

