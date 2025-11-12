喊話粿粿淨身出戶！吳宗憲「分析離婚官司」：要有邊界感

吳宗憲談粿粿與王子外遇風波。（圖／記者黃雅琪攝影）





曾在《綜藝玩很大》中以「鼻鼻粿粿」口號捧紅粿粿（江瑋琳）的吳宗憲，今（12）日出席《綜藝OK啦》探班主持人羅志祥與何美，談及模特兒范姜彥豐自爆粿粿與王子（邱勝翊）外遇事件，他直言兩人：「人設崩壞基本上很難了，人與人相處要有邊界感！」推估要3至5年才能回歸演藝圈。

提及王子、粿粿的離婚官司，吳宗憲認為：「這種東西是有行情的，不要再掙扎了啦！王先生就500萬、粿粿700萬，房子已經付了大概400、500萬，那就過戶給他，淨身出戶。」

被問私下有傳訊息關心粿粿嗎？吳宗憲搖頭表示：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心」，並對范姜彥豐喊話：「范姜你這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？」而他說與王子私下是很好的朋友，笑虧：「可能就日久生情吧。」



